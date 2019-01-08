''Навіщо вже приховувати?'' Потапа і Каменських спіймали на спільному відпочинку

Українського репера, лідера гурту MOZGI Потапа (Олексія Потапенка) впіймали на спільному відпочинку з поп-дівою Настею Каменських, із якою йому приписують роман.

Артист опублікував знімок у своєму акаунті в Instagram, де позує у басейні. Багато користувачів мережі помітили, що раніше Настя показувала фото, зроблене на тій же локації, що й у Потапа.

У коментарях фанати припустили, що Потап та Настя відпочивають разом. Деякі також присоромили зірок за те, що вони нібито продовжують приховувати свої стосунки і відмовляються коментувати особисте життя.

Потап і Настя Каменських на відпочинку

"Клас, у Насті фото біля цього ж басейну", – помітили користувачі.

"Разом із Настею відпочивають. Навіщо приховувати стосунки, коли і так усі в окрузі знають", – обурилися інші.

Настя Каменських на відпочинку Instagram @kamenskux (скріншот з Stоries)

Зазначимо: чутки про те, що між Потапом і Настею Каменських – роман, почали поширюватися ще у 2017 році. Тоді іменитий дует "Потап і Настя" був поставлений на паузу, а також Олексій Потапенко розлучився із дружиною Іриною Горовою. Після цих подій Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі неодноразово "ловили" Потапа і Каменських на спільному відпочинку. Так, у вересні 2018 року артисти одночасно публікували фото з Майамі, штат Флорида (США). Також у серпні того ж року фанати Насті Каменських і Потапа (Олексія Потапенка) підловили їх на спільному відпочинку в Італії.