Наташі Корольовій - 45: як вона виглядала в молодості та зараз

У четвер, 31 травня, російська співачка з українським корінням Наташа Корольова відзначає 45-й день народження.

Народилася артистка в Києві, у родині заслуженої артистки України Людмили Поривай. Багато років тому Королева переїхала в Москву та з тих пір практично не з'являється на Батьківщині. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала співачка в молодості та як виглядає зараз.

Дебютувала на сцені Наташа вже в 3 роки. З Великим хором радіо і телебачення України вона виконала пісню "Крейсер Аврора".

Наташа Корольова у дитинстві Узнай все

У 1988 році Королева вступила до Київського естрадно-циркового училища на спеціальність "Естрадний вокал", а вже влітку 1989-го вона вирушила на гастролі в США.

Наташа Корольова з сестрою Узнай все

У цей же час московський телепродюсер Марта Могилевська запропонувала артистці співпрацю та Наташа поїхала підкорювати Москву.

Там вона почала працювати з тоді ще починаючим співаком Ігорем Ніколаєвим. Він написав для юної протеже пісню "Желтые тюльпаны", яка стала заголовною піснею однойменного альбому, який побачив світ у 1990 році. До слова, псевдо "Корольова" придумав саме Ніколаєв.

Наташа Корольова, Ігор Ніколаєв, Ксенія Собчак Узнай все

У 1992 році світ побачила платівка "Дельфин и русалка", і творчий тандем Ігоря та Наталії відправився в грандіозний гастрольний тур по містах Росії з однойменною програмою. Пов'язували їх не тільки робочі відносини - у тому ж році пара одружилася.

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв Узнай все

Пізніше співачка стала зніматися в мюзиклах, дебютувавши в "Старых песнях о главном".

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У 1999 році Корольова знову вирушила на гастролі разом з Ігорем Ніколаєвим і концертною програмою "Самая родная".

Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова Узнай все

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв Узнай все

У 2000 році Наташа та Ігор розлучилися. Співачка втратила підтримку коханої людини та допомоги талановитого композитора. Незабаром артистка завела відносини з Сергієм Глушко, відомим під псевдонімом Тарзан. У 2003 році вони одружилися, Сергій є нинішнім чоловіком Корольової.

Наташа Корольова та Сергій Глушко Узнай все

Сергій Глушко та Наташа Корольова Узнай все

Весілля Сергія Глушка та Наташі Корольової Узнай все

Пара виховує 16-річного сина Архипа.

Наташа Корольова з сином Архипом Вокруг ТВ

Ось як виглядає Наташа Корольова зараз:

Наташа Корольова Instagram @natellanatella

Наташа Корольова Instagram @natellanatella

Наташа Корольова Instagram @natellanatella

Наташа Корольова Instagram @natellanatella

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ заборонила Наташі Корольовій в'їзд в Україну.