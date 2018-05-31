Наташі Корольовій - 45: як вона виглядала в молодості та зараз

У четвер, 31 травня, російська співачка з українським корінням Наташа Корольова відзначає 45-й день народження.
Народилася артистка в Києві, у родині заслуженої артистки України Людмили Поривай. Багато років тому Королева переїхала в Москву та з тих пір практично не з'являється на Батьківщині. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала співачка в молодості та як виглядає зараз.
Дебютувала на сцені Наташа вже в 3 роки. З Великим хором радіо і телебачення України вона виконала пісню "Крейсер Аврора".
Наташа Корольова у дитинстві
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У 1988 році Королева вступила до Київського естрадно-циркового училища на спеціальність "Естрадний вокал", а вже влітку 1989-го вона вирушила на гастролі в США.
Наташа Корольова з сестрою
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У цей же час московський телепродюсер Марта Могилевська запропонувала артистці співпрацю та Наташа поїхала підкорювати Москву.
Там вона почала працювати з тоді ще починаючим співаком Ігорем Ніколаєвим. Він написав для юної протеже пісню "Желтые тюльпаны", яка стала заголовною піснею однойменного альбому, який побачив світ у 1990 році. До слова, псевдо "Корольова" придумав саме Ніколаєв.
Наташа Корольова, Ігор Ніколаєв, Ксенія Собчак
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У 1992 році світ побачила платівка "Дельфин и русалка", і творчий тандем Ігоря та Наталії відправився в грандіозний гастрольний тур по містах Росії з однойменною програмою. Пов'язували їх не тільки робочі відносини - у тому ж році пара одружилася.
Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
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Пізніше співачка стала зніматися в мюзиклах, дебютувавши в "Старых песнях о главном".
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У 1999 році Корольова знову вирушила на гастролі разом з Ігорем Ніколаєвим і концертною програмою "Самая родная".
Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова
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Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
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У 2000 році Наташа та Ігор розлучилися. Співачка втратила підтримку коханої людини та допомоги талановитого композитора. Незабаром артистка завела відносини з Сергієм Глушко, відомим під псевдонімом Тарзан. У 2003 році вони одружилися, Сергій є нинішнім чоловіком Корольової.
Наташа Корольова та Сергій Глушко
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Сергій Глушко та Наташа Корольова
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Весілля Сергія Глушка та Наташі Корольової
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Пара виховує 16-річного сина Архипа.
Наташа Корольова з сином Архипом
Вокруг ТВ
Ось як виглядає Наташа Корольова зараз:
Наташа Корольова
Instagram @natellanatella
Наташа Корольова
Instagram @natellanatella
Наташа Корольова
Instagram @natellanatella
Наташа Корольова
Instagram @natellanatella
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ заборонила Наташі Корольовій в'їзд в Україну.