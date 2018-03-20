Настя Задорожна нагадала про рак грудей голим фото

Співачка і актриса Анастасія Задорожна знялася з оголеними грудьми.

Таким чином артистка закликала шанувальників стежити за своїм здоров'ям і регулярно відвідувати мамолога (лікар, який лікує захворювання молочної залози. - Ред.). Пікантний кадр актриса розмістила в своєму Instagram-акаунті.

"Це я до чого власне: до вас, мої милі красуні, з важливим і дуже корисним нагадуванням - у березні саме час подумати не тільки про корекцію фігури, але і про здоров'я! Обов'язково заходимо до мамолога на швидку і абсолютно безболісну перевірку. Це важливо на 94% (а це дуже значні шанси на сьогоднішній день) перемогти рак грудей можна саме на ранній стадії!" - звернулася до передплатників співачка.

Настя Задорожна Instagram @stasya_ru

Фанати Задорожної неоднозначно відреагували на її пост. Деякі подякували зірці за важливе нагадування, а деякі лише зробили комплімент фігурі Анастасії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше пластичний хірург застеріг українок від новомодного способу збільшення грудей.