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СпортLady

Настя Каменських поділилася "гарячим" фото в сукні-сітці

1.3тЧитати новину російською

Співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram сексуальним фото. Артистка показала відвертий образ під час фотосесії.

Каменських позувала в сукні-сітці і нижній білизні. Настя похвалилася спокусливими формами.

"Гарячий" знімок артистки зібрав захоплені відгуки.

"Українська Бейонсе", "Пора б уже стиль трусів змінити. Вже ж не 18", "Занадто гаряча", "Богиня", "Вона просто краса і сама досконалість", "Розкішна", - коментують користувачі.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, що Настя Каменських в сукню від українського дизайнера підкорила ефектним чином .

Особа
Настя Каменських
Місце
Україна
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