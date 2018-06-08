Настя Каменських поділилася "гарячим" фото в сукні-сітці

Співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram сексуальним фото. Артистка показала відвертий образ під час фотосесії.
Каменських позувала в сукні-сітці і нижній білизні. Настя похвалилася спокусливими формами.
"Гарячий" знімок артистки зібрав захоплені відгуки.
"Українська Бейонсе", "Пора б уже стиль трусів змінити. Вже ж не 18", "Занадто гаряча", "Богиня", "Вона просто краса і сама досконалість", "Розкішна", - коментують користувачі.
РанішеOBOZREVATEL повідомив, що Настя Каменських в сукню від українського дизайнера підкорила ефектним чином .