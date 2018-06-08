Настя Каменських поділилася "гарячим" фото в сукні-сітці

Співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram сексуальним фото. Артистка показала відвертий образ під час фотосесії.

Каменських позувала в сукні-сітці і нижній білизні. Настя похвалилася спокусливими формами.

"Гарячий" знімок артистки зібрав захоплені відгуки.

Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 7 Чер 2018 о 8:10 PDT

"Українська Бейонсе", "Пора б уже стиль трусів змінити. Вже ж не 18", "Занадто гаряча", "Богиня", "Вона просто краса і сама досконалість", "Розкішна", - коментують користувачі.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, що Настя Каменських в сукню від українського дизайнера підкорила ефектним чином .