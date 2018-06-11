"Наша сексуальна поп-діва": в Росії присвоїли українську зірку

У Росії зраділи поверненню української поп-зірки Світлани Лободи після короткої перерви, під час якої артистка народила другу дитину. Співачку райдужно зустріли на червоній доріжці в Москві, де назвали "нашою найсексуальнішою поп-дівою".

На особистій сторінці в Instagram Лобода опублікувала відео своєї появи на церемонії російської премії каналу МУЗ-ТВ, на якому і сама не приховує емоцій з приводу свого повернення до Росії.

"Я щаслива, що нарешті мені вдалося повернутися, і чудово, що поверненню моєму є велика подія під назвою" Пермія МУЗ-ТВ ", - заявила артистка.

У свою чергу, ведучий церемонії оголосив співачку словами "наша найсексуальніша поп-діва Світлана Лобода".

За підсумками премії, українська поп-діва була нагороджена званням "Краща виконавиця", ніж охоче похвалилася в соцмережі.

"Це вечір я запам'ятаю надовго!" - вказала вона.

Нагадаємо, називати ім'я батька другої дочки Світлана Лобода відмовляється. Однак в мережі і на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Світлана Лобода розкрила інтимні подробиці пологів в США.