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"Нас не кликали": в Росії образилися через весілля Потапа і Насті

2.3тЧитати матеріал російською

Вчора 23 травня відбулося весілля співачки Насті Каменських (NK) і репера Олексія Потапенка (Потап). На церемонію було запрошено безліч українських знаменитостей і друзів музикантів. У ЗМІ звернули увагу на те, що серед гостей не було артистів з Росії.

Так, російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що його на весілля не покликали, пише "Собеседник".

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

instagram.com/kamenskux

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"Вони завжди виглядали парою, як чоловік і дружина. Якщо вони справді вирішили одружитися, то я дуже радий за них. Але ні мене, ні Валерію на весілля не кликали", — заявив Пригожин.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

РИА Новости

Також не буде на весіллі співачки Каті Лель.

"Я дуже за них рада! Якщо Потап і Настя стільки років протрималися в дуеті, то це для чогось потрібно. Можливо, щоб продовжити в щасливому сімейному житті!", — каже артистка.

Катя Лель

Катя Лель

Fair.ru

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Особи
"Потап і Настя"Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)Йосип ПригожинКатя Лель
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В России всем насрать на свадьбу каких то идиотов Кто они?
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Юг Руси
Юг Руси
Пригожин аж слезу пустил от "обиды". Обозяны знают толк в заголовках 🐵
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