"Нас не кликали": в Росії образилися через весілля Потапа і Насті

Вчора 23 травня відбулося весілля співачки Насті Каменських (NK) і репера Олексія Потапенка (Потап). На церемонію було запрошено безліч українських знаменитостей і друзів музикантів. У ЗМІ звернули увагу на те, що серед гостей не було артистів з Росії.
Так, російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що його на весілля не покликали, пише "Собеседник".
Настя Каменських і Потап
instagram.com/kamenskux
"Вони завжди виглядали парою, як чоловік і дружина. Якщо вони справді вирішили одружитися, то я дуже радий за них. Але ні мене, ні Валерію на весілля не кликали", — заявив Пригожин.
Йосип Пригожин
РИА Новости
Також не буде на весіллі співачки Каті Лель.
"Я дуже за них рада! Якщо Потап і Настя стільки років протрималися в дуеті, то це для чогось потрібно. Можливо, щоб продовжити в щасливому сімейному житті!", — каже артистка.
Катя Лель
Fair.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.
Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
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