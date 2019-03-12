"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

Українська співачка Ані Лорак здивувала фанів загадковим фото, яке після її гучного розлучення з чоловіком спровокувало хвилю чуток про "нове щастя" артистки.

Так, Ані порадувала фоловерів весняним знімком, на якому широко посміхається. Багато фанатів відзначили, що співачка знову щаслива і зуміла впоратися з сімейним розривом. Фото опубліковано в Instagram.

Під постом артистка також побажала фоловерам теплого дня. У відповідь вони залишили їй багато компліментів, написавши, що "нарешті у неї, як і раніше, раніше щасливі і променисті очі".

"Гідна любові жінка! Кароліно, не сумуйте", – підтримали виконавицю шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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