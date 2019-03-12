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"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

2.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак здивувала фанів загадковим фото, яке після її гучного розлучення з чоловіком спровокувало хвилю чуток про "нове щастя" артистки.

Так, Ані порадувала фоловерів весняним знімком, на якому широко посміхається. Багато фанатів відзначили, що співачка знову щаслива і зуміла впоратися з сімейним розривом. Фото опубліковано в Instagram.

Під постом артистка також побажала фоловерам теплого дня. У відповідь вони залишили їй багато компліментів, написавши, що "нарешті у неї, як і раніше, раніше щасливі і променисті очі".

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"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ані ЛоракАні Лорак
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новини
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