"Нарешті щаслива!" Лорак спантеличила мережу радісним повідомленням після розлучення

Українська співачка Ані Лорак здивувала фанів загадковим фото, яке після її гучного розлучення з чоловіком спровокувало хвилю чуток про "нове щастя" артистки.
Так, Ані порадувала фоловерів весняним знімком, на якому широко посміхається. Багато фанатів відзначили, що співачка знову щаслива і зуміла впоратися з сімейним розривом. Фото опубліковано в Instagram.
Під постом артистка також побажала фоловерам теплого дня. У відповідь вони залишили їй багато компліментів, написавши, що "нарешті у неї, як і раніше, раніше щасливі і променисті очі".
"Гідна любові жінка! Кароліно, не сумуйте", – підтримали виконавицю шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення залишиться з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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