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Наречена не рахується: кому дісталася спадщина зірки ''Беверлі-Хіллз''

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Увесь свій спадок американський актор Люк Перрі, зірка серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз 90210", залишив дітям — 21-річному синові Джеку та 18-річній доньці Софії.

Як пише Radar Online, ім'я нареченої Медісон Бауер, із якою Перрі прожив останні 11 із половиною років, в його заповіті навіть не згадується. Актор пішов із життя 4 березня, йому було 52 роки.

Наречена не рахується: кому дісталася спадщина зірки ''Беверлі-Хіллз''

Фото: radaronline.com

Відповідно до джерела, свій заповіт зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" склав ще в 2015 році, коли у нього були підозри на рак. Єдиними спадкоємцями його статку виявилися діти.

Утім, як зазначила Медісон Бауер, вона лише вдячна Перрі за найщасливіші роки в її житті.

"Останні 11 із половиною років із Люком були найщасливішими роками в моєму житті, і я рада, що провела з ним цей час. Я також хочу подякувати його дітям, родині й друзям за їхню любов і підтримку. Ми знайшли розраду одне в одному і в усвідомленні того, що наше життя зачепила неординарна людина. Його надто не вистачатиме", — зізналася вона в розмові з журналістами.

Наречена не рахується: кому дісталася спадщина зірки ''Беверлі-Хіллз''

Фото: radaronline.com

Зауважимо, що пара тримала свої стосунки потай, дата їхніх заручень досі залишається невідомою.

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Смерть Люка Перрі: як добре ви пам'ятаєте серіал "Беверлі-Хіллз". Тест

Як стало відомо раніше, Люка Перрі госпіталізували незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти акторів оригінального проекту.

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня в своєму будинку у Великобританії був знайдений мертвим соліст британського гурту The Prodigy Кіт Флінт. Згідно з інформацією його товариша і колеги по гурту, музикант наклав на себе руки.

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Місце
США
Теги
серіалактор
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