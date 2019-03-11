Наречена не рахується: кому дісталася спадщина зірки ''Беверлі-Хіллз''

Увесь свій спадок американський актор Люк Перрі, зірка серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз 90210", залишив дітям — 21-річному синові Джеку та 18-річній доньці Софії.

Як пише Radar Online, ім'я нареченої Медісон Бауер, із якою Перрі прожив останні 11 із половиною років, в його заповіті навіть не згадується. Актор пішов із життя 4 березня, йому було 52 роки.

Фото: radaronline.com

Відповідно до джерела, свій заповіт зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" склав ще в 2015 році, коли у нього були підозри на рак. Єдиними спадкоємцями його статку виявилися діти.

Утім, як зазначила Медісон Бауер, вона лише вдячна Перрі за найщасливіші роки в її житті.

"Останні 11 із половиною років із Люком були найщасливішими роками в моєму житті, і я рада, що провела з ним цей час. Я також хочу подякувати його дітям, родині й друзям за їхню любов і підтримку. Ми знайшли розраду одне в одному і в усвідомленні того, що наше життя зачепила неординарна людина. Його надто не вистачатиме", — зізналася вона в розмові з журналістами.

Фото: radaronline.com

Зауважимо, що пара тримала свої стосунки потай, дата їхніх заручень досі залишається невідомою.

Як стало відомо раніше, Люка Перрі госпіталізували незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти акторів оригінального проекту.

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня в своєму будинку у Великобританії був знайдений мертвим соліст британського гурту The Prodigy Кіт Флінт. Згідно з інформацією його товариша і колеги по гурту, музикант наклав на себе руки.

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