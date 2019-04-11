"Наречена?" Настя Каменських заінтригувала фанів несподіваною новиною

Українська поп-діва Настя Каменських заінтригувала шанувальників новиною про прийдешній реліз нового треку та кліпу до нього.

Як зазначила артистка на особистій сторінці в Instagram, нова пісня буде дуже особистою і сповненою найніжніших почуттів.

"Сьогодні на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" я представила дуже особливу пісню. Особливу, тому що вона сповнена найніжніших почуттів. Сподіваюся, що, почувши її, ви відчуєте серцем все те, що я хотіла сказати між рядків", — вказала співачка.

До свого посту Каменських додала чорно-біле фото, а також короткий ролик. У кадрі артистка зображена в пишній білій сукні, що одразу викликало розмови про весілля.

"Я вже подумав, що це весільна сукня", "Нарешті наречена?", "Насте, здалося, що це весільна сукня. Вам так личить", "Воу-воу, коли весілля?" — поспішили зазначити фоловери зірки.

Однак сукня, судячи з усього, була обрана для ефіру або зйомок кліпу. У своєму повідомленні фанам Каменських вказала, що прем'єра відбудеться вже наприкінці квітня. Новий трек отримає назву "Обіцяю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала шанувальникам розкішне тіло в прозорій мереживній білизні.

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