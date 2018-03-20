"Наречена для тата": екс-дружина ресторатора розповість шокуючу правду про героя

У вівторок, 20 березня, глядачі телеканалу СТБ продовжать стежити за розвитком відносин останніх чотирьох пар романтичного реаліті "Наречена для тата".
Одну з дівчат чекає відверта розмова з колишньою дружиною героя, яка розповість несподівані подробиці з його особистого життя. "Обозреватель" пропонує дізнатися, які ще цікаві моменти покажуть у восьмому випуску проекту.
Так, Вікторія Короткова зустрінеться з мамою Арсена під приводом підготовки презентації блогу. Незважаючи на хвилювання дівчини, зустріч виявиться невимушеною та пройде досить легко. Олена, колишня дружина Марата Осипова, запропонує новоспеченій парі і Арсену відвідати разом з нею квест-кімнату. Її мотивація - подивитися, як складається спілкування Віти з її сином. А вже ввечері між Оленою та Вікторією відбудеться відверта розмова, в результаті якої героїня дізнається про причини розпаду сім'ї. Крім того, її чекає несподівана новина про те, що насправді об'єднувало героя з його піарницею та подругою - Галею.
Віта Короткова
Прес-служба СТБ
"По міміці було видно, що вона засмучена", - відзначить Лена.
Михайло Вирич нарешті набереться сміливості зізнатися Юлії Федчун у почуттях. Він організовує для неї та Зої пікнік.
Юлія Федчун і Михайло Вирич
Прес-служба СТБ
"У мене зароджується щось хороше і приємне. Є почуття до тебе", - зізнається чоловік.
Однак, почувши теплі слова, Юля не поспішить відповісти йому взаємністю.
Антон Бауман в черговий раз залишить Ангеліну Вакулін будинку та відправиться на зустріч з колишньою дружиною. Дівчина відчує свою провину - через постійні скандали Антон не поспішає повертатися до неї додому. Але незабаром пара отримає довгоочікувану можливість залишитися вдвох і обговорити відносини.
Антон Бауман і Ангеліна Вакулина
Прес-служба СТБ
Між Юрою Шпилькою та Танею Сирицею відбудеться розмова, в ході якої спливуть теми, що тривожать героїв. Мета Юри - з'ясувати, чи готова дівчина замінити маму його синові та взяти на себе більшу відповідальність у вихованні дитини.
"Ти розумієш, що станеш для Юрчика мамою? Тебе це не лякає?" - запитає Юра у Тані.
Таня Сириця і Юра Шпилька
Прес-служба СТБ
Дівчина, своєю чергою, спробує дізнатися, які відносини об'єднують чоловіка з його колишньою дружиною. Але ось прохання Тані прибрати з дому всі фотографії з екс-дружиною буде відкинута Юрою.
За розвитком відносин чотирьох пар ви зможете спостерігати у вівторок, 20 березня, в проекті "Наречена для тата" о 20:00 на телеканалі СТБ.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше одну з героїнь "Нареченої для тата" спробували відговорити від життя в селі.
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