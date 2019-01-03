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Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

4.2тЧитати матеріал російською

Британська світська левиця Піппа Міддлтон, молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, під час відпочинку з чоловіком і друзями на Карибських островах потрапила в об'єктиви папараці.

Репортери заскочили знаменитість на одному із місцевих пляжів. Фотографії 35-річної Міддлтон в купальнику публікує Daily Mail.

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

Крім молодшої сестри герцогині Кембриджської, на фото видно її 43-річного чоловіка Джеймса Метьюса, а також братів дружини і чоловіка Джеймса та Спенсера зі своїми супутницями.

Папарацці зняли компанію саме під час купання та відпочинку на пірсі. Як зазначає джерело, Піппа Міддлтон впевнено демонструвала підтягнуту фігуру в купальнику.

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

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Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюс одружилися у травні 2017 року, а вже у жовтні наступного в лікарні святої Марії, у крилі Ліндо, де тричі народжувала сама дружина принца Вільяма, її молодша сестра народила первістка Артура Майка Вільяма.

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці

Фото: dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцогиню Сассекську Меган Маркл, яка проживає разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі в Кенсінгтонському палаці, недолюблюють слуги. Співробітники палацу навіть прозвали її "монстром" — за зневажливе ставлення до них.

Особа
Піппа Міддлтон
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