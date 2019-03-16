Напівголу Астаф'єву вдарили струмом і завернули в целофан: відео

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новим кліпом на пісню "PLAYMATE".
Відповідне відео з напівголою зіркою вийшло на офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися повний ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"В першу чергу, кліп присвячується виходу черговій обкладинці Playboy. А взагалі – всім тим, у кого гарне почуття гумору. Тим, кого реальні смішні ситуації повертають в усвідомлення того – хто ти і звідки. Особисто мене, у житті, дуже часто рятує саме почуття гумору. Тому, в кінці кліпу і звучить мій "фірмовий сміх", – розповіла Астаф'єва.
da_astafieva @ instagram
Вона подякувала своїй команді за те, що вони "такі малі, але вже такі круті і талановиті". Вона зазначила, що поруч з ними "не така вже й бабуся".
У кліпі люди в масках двічі б'ють невгамовну Дашу струмом, коли вона починає несамовито танцювати. В кінці її загорнули в целофан.
Команда моя, кохана і прекрасна ... Спасибі вам величезне, за те, що ви всі такі малі, але вже такі круті і талановиті !!! Поруч з вами, я не така вже й бабуся 😂😂😂 З любов'ю, Даша #playmate Автор ідеї та режисер: @gen_prokyror #mua @naidenko_v #hairstyle @daniamartemianov Актори @zdarov_jekan @zashquark Style @noa_corsets @bleakandsleek @monstra_workshop #producing @alexander_dich Sound-producing @andrey_ignatchenko_iksiy_music @iamrunstar Автор слів і музики: @diyana_do_it_yourself @syrsoroka
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва анонсувала прем'єру нового кліпу, опублікувавши знімки в напівголих нарядах, в яких вона знімалася.
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