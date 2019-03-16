Напівголу Астаф'єву вдарили струмом і завернули в целофан: відео

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новим кліпом на пісню "PLAYMATE".

Відповідне відео з напівголою зіркою вийшло на офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися повний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"В першу чергу, кліп присвячується виходу черговій обкладинці Playboy. А взагалі – всім тим, у кого гарне почуття гумору. Тим, кого реальні смішні ситуації повертають в усвідомлення того – хто ти і звідки. Особисто мене, у житті, дуже часто рятує саме почуття гумору. Тому, в кінці кліпу і звучить мій "фірмовий сміх", – розповіла Астаф'єва.

da_astafieva @ instagram

Новини KAMALIYA присвятила новий кліп жіночій свободі

Вона подякувала своїй команді за те, що вони "такі малі, але вже такі круті і талановиті". Вона зазначила, що поруч з ними "не така вже й бабуся".

У кліпі люди в масках двічі б'ють невгамовну Дашу струмом, коли вона починає несамовито танцювати. В кінці її загорнули в целофан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва анонсувала прем'єру нового кліпу, опублікувавши знімки в напівголих нарядах, в яких вона знімалася.

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