МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Напівголу Астаф'єву вдарили струмом і завернули в целофан: відео

961Читати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новим кліпом на пісню "PLAYMATE".

Відповідне відео з напівголою зіркою вийшло на офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися повний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"В першу чергу, кліп присвячується виходу черговій обкладинці Playboy. А взагалі – всім тим, у кого гарне почуття гумору. Тим, кого реальні смішні ситуації повертають в усвідомлення того – хто ти і звідки. Особисто мене, у житті, дуже часто рятує саме почуття гумору. Тому, в кінці кліпу і звучить мій "фірмовий сміх", – розповіла Астаф'єва.

Напівголу Астаф'єву вдарили струмом і завернули в целофан: відео

da_astafieva @ instagram

Новини
KAMALIYA присвятила новий кліп жіночій свободі

Вона подякувала своїй команді за те, що вони "такі малі, але вже такі круті і талановиті". Вона зазначила, що поруч з ними "не така вже й бабуся".

У кліпі люди в масках двічі б'ють невгамовну Дашу струмом, коли вона починає несамовито танцювати. В кінці її загорнули в целофан.

Команда моя, кохана і прекрасна ... Спасибі вам величезне, за те, що ви всі такі малі, але вже такі круті і талановиті !!! Поруч з вами, я не така вже й бабуся 😂😂😂 З любов'ю, Даша #playmate Автор ідеї та режисер: @gen_prokyror #mua @naidenko_v #hairstyle @daniamartemianov Актори @zdarov_jekan @zashquark Style @noa_corsets @bleakandsleek @monstra_workshop #producing @alexander_dich Sound-producing @andrey_ignatchenko_iksiy_music @iamrunstar Автор слів і музики: @diyana_do_it_yourself @syrsoroka

Допіс, Поширення Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва анонсувала прем'єру нового кліпу, опублікувавши знімки в напівголих нарядах, в яких вона знімалася.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
музикакліпвидеошоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки