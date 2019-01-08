Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Відома російська світська левиця і балерина Анастасія Волочкова, яка раніше заявила, що покидає Росію і їде в іншу країну, викликала хвилю гніву в мережі черговою "порцією" відвертих шпагатів.

Так, артистка вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки публікує вульгарні фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Фоловери Волочкової розкритикували скандальну зірку за поведінку, зазначивши, що її шпагати уже всіх дратують. Під знімком фани залишили десятки гнівних коментарів.

"Уже не смішно. Розуму вам це не додало. Анастасіє, ви – цілковите розчарування", – накинулися фоловери на балерину.

"Уявляю, як же доньці й мамі соромно за вас", – підкреслили інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова оголосила, що переїжджає на Мальдіви на постійне місце проживання.