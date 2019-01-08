МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

3.9тЧитати матеріал російською

Відома російська світська левиця і балерина Анастасія Волочкова, яка раніше заявила, що покидає Росію і їде в іншу країну, викликала хвилю гніву в мережі черговою "порцією" відвертих шпагатів.

Так, артистка вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки публікує вульгарні фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Фоловери Волочкової розкритикували скандальну зірку за поведінку, зазначивши, що її шпагати уже всіх дратують. Під знімком фани залишили десятки гнівних коментарів.

Новини
''Змія заповзе'': Волочкова злилася із природою і зробила гучне зізнання

"Уже не смішно. Розуму вам це не додало. Анастасіє, ви – цілковите розчарування", – накинулися фоловери на балерину.

"Уявляю, як же доньці й мамі соромно за вас", – підкреслили інші.

Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Новини
''Світлано, це ганьба!'' Лободу жорстко рознесли за відео в стилі Волочкової
Новини
"Ви що в запої?" Волочкова розлютила мережу відвертим шпагатом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова оголосила, що переїжджає на Мальдіви на постійне місце проживання.

Особа
Анастасія Волочкова
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
7
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Баба огонь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Алексей Смирнов, на огонь можно смотреть долго, а она совсем другое, именно - баба ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги