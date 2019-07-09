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"Написала прощальні листи близьким": Вайкуле зробила зізнання про важку хворобу

12.3тЧитати матеріал російською

Знаменита латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла про важку боротьбу з онкологією. Лікарі давали їй настільки мало шансів, що артистка навіть написала прощальні листи всім рідним.

Так, за словами Вайкуле, хворобу у неї виявили в 1991 році – їй поставили діагноз рак грудей. Лікарі давали неоптимістичний прогноз: остання стадія захворювання, шанс на одужання – 20%. У програмі "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" артистка розповіла, як боролася з онкологією (відео дивіться в кінці новини).

Артистка кілька років тримала в таємниці свою хворобу,у той час вона безперервно лікувалася і онкологія відступила.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

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"Говорити про те, що я перемогла хворобу – неправильно. Це доля. Мені пощастило. Значить, я не все сказала.. Моєї заслуги немає, я просто це перенесла. Стала доброю, навчилася любити інших людей і все живе. Вважаю, що людина живе на світі лише для того, щоб ставати кращою", – зізналася Вайкуле.

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Однак, за її словами, це були неймовірно важкі часи, так як лікарі практично не давали шансів на одужання.

"Шансів вижити було настільки мало, що я навіть підготувала прощальні листи всім своїм близьким", – розговорилася артистка в передачі.

Лайма Вайкуле в передачі "Судьба человека"

Лайма Вайкуле в передачі "Судьба человека"

YouTube

Чоловік Вайкуле Андрій Латковський, з яким артистка живе у фактичному шлюбі більше 40 років (з 1978 року) підтримував артистку під час боротьби з хворобою. Він був єдиний, хто знав про її захворювання.

"Не бійся, якщо все безнадійно, ми просто разом сядемо в машину, розженемося і вріжемося в стіну", – говорив Латковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вайкуле відверто розповіла, як в молодості ледь не пристрастилася до наркотиків. Зараз артистка має залежність від цигарок.

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Особа
Лайма Вайкуле
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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