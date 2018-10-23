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Напередодні трагедії: зірка "Дизель Шоу" показала відео зі Львова

10.4тЧитати матеріал російською

Комік гумористичної передачі "Дизель Шоу" Євген Сморигін опублікував в Instagram відео зі Львова, куди група гумористів приїхала на гастролі незадовго до трагедії — ДТП на зворотному шляху, в результаті якого загинула актриса Марина Поплавська.

Ролик учасник програми розмістив на особистій сторінці в Instagram.

Відео було опубліковано 20 жовтня, напередодні трагедії. Учасники шоу відпочивають, жартують. У коментарях користувачі мережі вшанували пам'ять загиблої знаменитості.

"Усі інші виступи з хвилини мовчання починайте у пам'ять про вашу Марину. Нам її буде не вистачати", — написали в одному із коментарів під роликом Сморигіна.

Новини
Загибель Поплавської: водій автобуса описав момент аварії із ''Дизель Шоу''

Нагадаємо, що автобус, у якому розбилася Марина Поплавська, виїхав у нічний рейс зі Львова у Київ. Зараз поліція з'ясовує, як їхав водій, скільки разів робив зупинки. Серед версій аварії є і припущення, що він міг заснути за кермом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, постраждала у ДТП актриса ''Дизель Шоу'' зробила першу заяву, записавши відео до фоловерів у соцмережі.

Особа
Марина Поплавська
Місце
Україна
Об'єкти
Дизель ШоуInstagramвидеосоцмережі
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