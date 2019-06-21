"Нам треба навчитися жити разом": раніше заборонений СБУ Корж звернувся до українців в Києві

20 червня 2019 року білоруський репер Макс Корж, який раніше був заборонений в Україні, дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо". Співак звернувся із гучними заявами до українців.

В ході виступу перед 26-тисячною публікою Макс неодноразово згадував про те, що кілька разів СБУ забороняла йому в'їзд в країну, про що він дуже шкодував. Корж заявив, що українці – сильна і єдина нація і він хотів би, щоб білоруси і жителі України "навчилися жити разом". OBOZREVATEL був присутній на концерті і пропонує докладніше дізнатися, що говорив Корж про Україну.

"Коли мене не пускали в Україну – у мене було відчуття, ніби я розлучився з дівчиною. Були ці "гойдалки" з СБУ, це дуже неприємно. Зараз я тут, тут багато дорослих і свідомих, яким важлива ця країна, я розумію всіх. У вас вже не та програма, вам тільки вперед. Творіть свою країну! Живіть як люди, робіть зі своїх дітей людей – ви все можете. Боже, як давно я цього хотів", – щиро висловився Макс.

Макс Корж ВТБ Арена

Також він додав, що багато українців виїхали з країни, проте щиро сподівається, що всі вони повернуться і зможуть побудувати сильну державу.

"Українці всюди – в США, Канаді, Польщі. Ви всюди. Всі, хто виїхав, я сподіваюся, що повернуться. Земля, яка виростила вас – повинна завжди залишатися рідною. Нехай же ті, хто виїхав, повернуться і побудують сильну країну. Єдності вам не позичати, у вас з духом все добре. Показуйте світу хто ви є, нехай знають", – додав виконавець.

Під кінець виступу Макс Корж підкреслив, що українцям і білорусам треба навчитися "жити разом", тобто підтримувати між країнами дружні зв'язки. І при цьому він уточнив, що за все сказане, можливо, йому доведеться нести відповідальність, але він до цього готовий.

Концерт Коржа в Києві

"Не знаю за що ви мене любите, запам'ятайте мене таким придурком. Нам і вам залишилося небагато – навчитися жити разом. І все буде добре, і там, і там (в Україні та Білорусі – Ред). І якщо за те, що тут відбувається, треба буде нести відповідальність, якщо треба заплатити – я готовий, і заплачу сповна. Якби ви залізли в моє тіло – ви б ох*ріли від того що там відбувається. Ви єдині, це головне. І ми разом ", – підсумував популярний репер.

Нагадаємо, на концерті Макса Коржа в Києві на стадіоні "Динамо" відбулася масова бійка. Детальніше читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У лютому 2016 року Макс Корж потрапив до переліку заборонених в Україні виконавців, ім'я співака було внесене в так званий чорний список СБУ.

Однак уже в липні 2017-го співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборону на в'їзд в Україну.

У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не стане скасовувати київський концерт, запланований на грудень 2017-го. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити в столиці.

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