ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

"Нам треба навчитися жити разом": раніше заборонений СБУ Корж звернувся до українців в Києві

1.6тЧитати матеріал російською

20 червня 2019 року білоруський репер Макс Корж, який раніше був заборонений в Україні, дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо". Співак звернувся із гучними заявами до українців.

В ході виступу перед 26-тисячною публікою Макс неодноразово згадував про те, що кілька разів СБУ забороняла йому в'їзд в країну, про що він дуже шкодував. Корж заявив, що українці – сильна і єдина нація і він хотів би, щоб білоруси і жителі України "навчилися жити разом". OBOZREVATEL був присутній на концерті і пропонує докладніше дізнатися, що говорив Корж про Україну.

"Коли мене не пускали в Україну – у мене було відчуття, ніби я розлучився з дівчиною. Були ці "гойдалки" з СБУ, це дуже неприємно. Зараз я тут, тут багато дорослих і свідомих, яким важлива ця країна, я розумію всіх. У вас вже не та програма, вам тільки вперед. Творіть свою країну! Живіть як люди, робіть зі своїх дітей людей – ви все можете. Боже, як давно я цього хотів", – щиро висловився Макс.

Макс Корж

Макс Корж

ВТБ Арена

Також він додав, що багато українців виїхали з країни, проте щиро сподівається, що всі вони повернуться і зможуть побудувати сильну державу.

Новини
Макс Корж став татом вдруге: перше фото новонародженого

"Українці всюди – в США, Канаді, Польщі. Ви всюди. Всі, хто виїхав, я сподіваюся, що повернуться. Земля, яка виростила вас – повинна завжди залишатися рідною. Нехай же ті, хто виїхав, повернуться і побудують сильну країну. Єдності вам не позичати, у вас з духом все добре. Показуйте світу хто ви є, нехай знають", – додав виконавець.

Під кінець виступу Макс Корж підкреслив, що українцям і білорусам треба навчитися "жити разом", тобто підтримувати між країнами дружні зв'язки. І при цьому він уточнив, що за все сказане, можливо, йому доведеться нести відповідальність, але він до цього готовий.

"Нам треба навчитися жити разом": раніше заборонений СБУ Корж звернувся до українців в Києві

Концерт Коржа в Києві

"Не знаю за що ви мене любите, запам'ятайте мене таким придурком. Нам і вам залишилося небагато – навчитися жити разом. І все буде добре, і там, і там (в Україні та Білорусі – Ред). І якщо за те, що тут відбувається, треба буде нести відповідальність, якщо треба заплатити – я готовий, і заплачу сповна. Якби ви залізли в моє тіло – ви б ох*ріли від того що там відбувається. Ви єдині, це головне. І ми разом ", – підсумував популярний репер.

Новини
Феномен Макса Коржа: як білорус піднявся з вулиць до стадіонів

Нагадаємо, на концерті Макса Коржа в Києві на стадіоні "Динамо" відбулася масова бійка. Детальніше читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У лютому 2016 року Макс Корж потрапив до переліку заборонених в Україні виконавців, ім'я співака було внесене в так званий чорний список СБУ.

  • Однак уже в липні 2017-го співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборону на в'їзд в Україну.

  • У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не стане скасовувати київський концерт, запланований на грудень 2017-го. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити в столиці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Макс Корж
Тег
концерт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
12
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel