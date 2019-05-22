ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Накрутка голосів і кримінал": в Росії висунули звинувачення в бік Євробачення

17.7тЧитати матеріал російською

Скандальний російський музичний критик Сергій Сосєдов упевнений, що на пісенному конкурсі Євробачення накручують голоси, підтасовують результати і навіть можуть заздалегідь вибрати переможця.

На думку музикознавця, аналогічна практика існує на всіх музичних конкурсах, і Євробаченняне стало винятком через свою масштабність. Ймовірно, до такого висновку він прийшов після перемоги на конкурсі представника Нідерландів Дункана Лоуренса і поразки росіянина Сергія Лазарєва, пише "360".

"Мабуть, на всіх конкурсах і всюди знайдете накрутки голосів: боти проплачені, додаткові карти. На Євробаченні та сама ситуація, я розмірковував про те, як проходило голосування. Це до ворожки не ходи", – заявив Сосєдов.

Сергій Лазарєв

Сергій Лазарєв

За словами критика, у переможця Євробачення Дункана Лоуренса, який посів перше місце, на конкурсі - гарна пісня. Але не видатна, і вже точно не найкраща. Читайте докладніше про те, з якою піснею виступив переможець Євробачення.

"Там були набагато кращі пісні – наприклад, у азербайджанця. Очевидно краще, значно краще. Взагалі я вважаю, що пісня Чингіза Мустафаєва - вона сама-сама, вона з хітів. Вона яскрава, вона музична. Втім, навіть пісня Сергія Лазарєва - і та музично найкраща, ніж пісня голландця ", - додав музичний критик.

Новини
"Не хочу набридати!" Лазарєв зробив ображену заяву після фіаско на Євробаченні

На думку критика, переможець цілком міг бути спочатку призначений організаторами конкурсу, а потім залишалося тільки підтягнути потрібне число голосів. На такі думки його наштовхнув і той факт, що навіть букмекери спочатку приймали ставки на перемогу Дункана Лоуренса.

"Що вже там такого розгледіли букмекери в його співі? Ну, вибачте. Тому може бути спочатку таке рішення прийняв Євросоюз, хоч такі речі я помічав і раніше. Наприклад, ось давно у нас Голландія не проводила конкурси. Дійсно, з 1975 року, після блискучої перемоги групи Teach In", – згадав музикознавець.

Сергій Сосєдов

Сергій Сосєдов

360

За його словами, схожа ситуація була років 10-12 тому. Тоді перемогу віддали дуже посереднbq співачці з Німеччини, Лені. Зараз її ніхто не пам'ятає.

"Пам'ятаю тільки, що я був в шоці, що вона огидно співає. Співала повз ноти, фальшиво, що вуха просто в трубочку згорталися. Думаю – яку дурепу Німеччина послала на Євробачення! Зрозуміло, що Німеччині цей конкурс не потрібний. І що ви думаєте? Саме ця Лена перемагає. Це очевидно, що це була накрутка. Лену просунули, тому що тільки Німеччина в тій ситуації могла провести цей конкурс", –підкреслив Сосєдов.

Новини
Євробачення 2019: чим відзначився Лазарєв у фіналі

Крім цього, друге місце, яке дісталося Італії, теж викликало сумніви критика.

"По-перше, Італія показала зовсім не видатну композицію R`n`B. Такі композиції не в традиції конкурсу, і сам італієць нічого особливо не представляє. І раптом – він друге місце! Він не гідний. Друге місце італійця – це кримінал на конкурсі. Вважаю, що є домовленості, що вже там. Це все-таки – гроші, проведення конкурсу. Перевірити, як рахувалися голоси, неможливо. Якщо у нас вже таке коїться, що говорити про Євробачення. Мені здається, на будь-якому конкурсі всі ці бази голосування і скрізь є накрутки", – резюмував Сосєдов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Євробачення-2019
Особи
Сергій СосєдовСергій Лазарєв
Теги
Новини РосіїЄвробачення
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
37
36
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Дебил
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Капитан Очевидность? Это уже давно и всем известно. Например Джамала,"победившая" с таким унылым убоищем, что её песню даже нигде, никогда не крутили после конкурса. И явно понятно, что никто, кроме ангажированного жюри, за такое бы не проголосовал. Так вот это жюри давно надо убрать, а голосование проводить только среди слушателей, тогда и будет народный конкурс.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Крым Андрей, Если бы кому то это было нужно,типа честный конкурс песни,а не шабашь пидорасов,лесбиянок и прочих уебов,давно нашли бы способ решить проблему,это политизированное предприятие,где гейропка ,как ей кажется потдерживает линию партии,и говорит "ффффуууу""представителям ""провинившихся""по их мнению стран.Я хоть и не смотрю это,но вот Азера послушал специально,и этого Холландця,Азер точно лучше пел ,как мне показалось.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки