"Накрутка голосів і кримінал": в Росії висунули звинувачення в бік Євробачення

Скандальний російський музичний критик Сергій Сосєдов упевнений, що на пісенному конкурсі Євробачення накручують голоси, підтасовують результати і навіть можуть заздалегідь вибрати переможця.

На думку музикознавця, аналогічна практика існує на всіх музичних конкурсах, і Євробаченняне стало винятком через свою масштабність. Ймовірно, до такого висновку він прийшов після перемоги на конкурсі представника Нідерландів Дункана Лоуренса і поразки росіянина Сергія Лазарєва, пише "360".

"Мабуть, на всіх конкурсах і всюди знайдете накрутки голосів: боти проплачені, додаткові карти. На Євробаченні та сама ситуація, я розмірковував про те, як проходило голосування. Це до ворожки не ходи", – заявив Сосєдов.

Сергій Лазарєв

За словами критика, у переможця Євробачення Дункана Лоуренса, який посів перше місце, на конкурсі - гарна пісня. Але не видатна, і вже точно не найкраща. Читайте докладніше про те, з якою піснею виступив переможець Євробачення.

"Там були набагато кращі пісні – наприклад, у азербайджанця. Очевидно краще, значно краще. Взагалі я вважаю, що пісня Чингіза Мустафаєва - вона сама-сама, вона з хітів. Вона яскрава, вона музична. Втім, навіть пісня Сергія Лазарєва - і та музично найкраща, ніж пісня голландця ", - додав музичний критик.

На думку критика, переможець цілком міг бути спочатку призначений організаторами конкурсу, а потім залишалося тільки підтягнути потрібне число голосів. На такі думки його наштовхнув і той факт, що навіть букмекери спочатку приймали ставки на перемогу Дункана Лоуренса.

"Що вже там такого розгледіли букмекери в його співі? Ну, вибачте. Тому може бути спочатку таке рішення прийняв Євросоюз, хоч такі речі я помічав і раніше. Наприклад, ось давно у нас Голландія не проводила конкурси. Дійсно, з 1975 року, після блискучої перемоги групи Teach In", – згадав музикознавець.

Сергій Сосєдов 360

За його словами, схожа ситуація була років 10-12 тому. Тоді перемогу віддали дуже посереднbq співачці з Німеччини, Лені. Зараз її ніхто не пам'ятає.

"Пам'ятаю тільки, що я був в шоці, що вона огидно співає. Співала повз ноти, фальшиво, що вуха просто в трубочку згорталися. Думаю – яку дурепу Німеччина послала на Євробачення! Зрозуміло, що Німеччині цей конкурс не потрібний. І що ви думаєте? Саме ця Лена перемагає. Це очевидно, що це була накрутка. Лену просунули, тому що тільки Німеччина в тій ситуації могла провести цей конкурс", –підкреслив Сосєдов.

Крім цього, друге місце, яке дісталося Італії, теж викликало сумніви критика.

"По-перше, Італія показала зовсім не видатну композицію R`n`B. Такі композиції не в традиції конкурсу, і сам італієць нічого особливо не представляє. І раптом – він друге місце! Він не гідний. Друге місце італійця – це кримінал на конкурсі. Вважаю, що є домовленості, що вже там. Це все-таки – гроші, проведення конкурсу. Перевірити, як рахувалися голоси, неможливо. Якщо у нас вже таке коїться, що говорити про Євробачення. Мені здається, на будь-якому конкурсі всі ці бази голосування і скрізь є накрутки", – резюмував Сосєдов.

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