"Накрила паніка": російська співачка потрапила в ДТП

Відома російська співачка Вікторія Дайнеко стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася після того, як артистка відвезла в дитячий садок свою дворічну дочку, передає "СтарХит".

"Усе сталося неподалік від "Ленінського проспекту". Я була практично біля місця призначення. Під'їхала до шлагбауму, але співробітник КПП дуже сильно попросив проїхати на інший пропускний пункт. Я пішла йому назустріч. Щоб виконати прохання, потрібно було розвернутися. У цей же час водій іншого автомобіля не встиг вчасно загальмувати і в'їхав у двері моєї машини", - розповіла Дайнеко.

За словами артистки, до подібних речей у неї філософський підхід: здоров'я важливіше за все, а будь-яку річ можна полагодити.

Скріншот Instastories Вікторії Дайнеко СтарХит

"Але спочатку я сильно злякалася. Мене накрила паніка, в голову полізли погані думки. Взявши себе в руки та зробивши кілька глибоких вдихів, заспокоїлася. На щастя, в результаті ніхто не постраждав. Оцінивши масштаби лиха, ми з іншим водієм не сильно засмутилися. більш того, пізніше вступили в листування. Вирішили, що це була доля - нам зустрітися, ніхто ні на кого не ображається", - зізналася Вікторія.

Вікторія Дайнеко Instagram @victoriadaineko

Близькі друзі співачки не раз відзначали, що вона - відмінний водій. Їздить спокійно, дотримуючись усіх правил дорожнього руху.

"До речі, поки я чекала інспекторів, встигла поспілкуватися по телефону, вирішити різні питання, почитати книгу... Я дійсно акуратна на дорогах і завжди їжджу за правилами. А ось навігатором користуюся вкрай рідко, знаю вулиці Москви як свої п'ять пальців", - стверджує сама співачка.

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