Найпопулярніші в Україні: названі тренери шоу "Голос.Діти"

Телеканал 1+1 оприлюднив імена перших суддів п'ятого сезону вокального проекту "Голос.Діти". Так, ними стали українські хітмейкери, гурт "Время и Стекло".

Солісти колективу Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) посядуть одне суддівське місце, так зване "подвійне крісло" на проекті. Тобто двоє артистів тренуватимуть одну команду разом. Про це повідомили на офіційному акаунті проекту "Голос.Діти-5" в Instagram.

Також до складу журі увійшов український співак DZIDZIO (Михайло Хома). Участь у проекті "Голос" для Дзідзьо стане дебютною, раніше артист був у складі журі на шоу "Україна має талант".

Зазначимо, всього на шоу "Голос.Діти" до тренерського складу увійдуть чотири артисти. Імена ще двох суддів нового сезону будуть оприлюднені пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 21 квітня на каналі 1+1 відбудеться фінал популярного вокального шоу "Голос країни-9". У прямому ефірі буде визначено переможця вокального змагання. За перемогу змагатимуться четверо учасників:

Оксана Муха, команда Дана Балана

Карина Арсентьєва, команда Потапа

Вікторія Олійник, команда MONATIK'а

Андрій Хайат, команда Тіни Кароль.

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