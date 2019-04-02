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"Найнебезпечніша людина!" Коханець Собчак зробив неоднозначну заяву

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Відомий російський режисер Костянтин Богомолов, якому давно приписують роман із заміжньою зіркою Ксенією Собчак, розповів про підступність своєї ймовірної коханки.

Так, на сторінці в Instagram Богомолов опублікував фото Собчак, а в підписі до знімка назвав Ксенію "демоном" і "найнебезпечнішою людиною".

Насправді ж виявилося, що Собчак просто "підло" розіграла Богомолова на перше квітня, що його дуже розлютило. Про який розіграш ідеться – поки невідомо.

"На фото – найнебезпечніша людина! І не вірте цьому погляду в небо. Цій спрямованості до Собору. Це демон, який пекельно розіграв мене вчора. Півдня я скаженів і обурювався, потім півночі реготав і захоплювався", – висловився Богомолов.

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У коментарях до посту фоловери Костянтина по-різному відреагували на його висловлювання. Одні зазначили, що Собчак дійсно володіє гострим розумом і чудовим почуттям гумору, інші висловилися, що вже не вірять жодному її слову, а треті просто вкотре пораділи тому, що Собчак і Богомолов – пара.

"Найнебезпечніша людина!" Коханець Собчак зробив неоднозначну заяву

"Найнебезпечніша людина!" Коханець Собчак зробив неоднозначну заяву

"Найнебезпечніша людина!" Коханець Собчак зробив неоднозначну заяву

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Особи
Ксенія СобчакКостянтин Богомолов
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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