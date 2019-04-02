"Найнебезпечніша людина!" Коханець Собчак зробив неоднозначну заяву

Відомий російський режисер Костянтин Богомолов, якому давно приписують роман із заміжньою зіркою Ксенією Собчак, розповів про підступність своєї ймовірної коханки.
Так, на сторінці в Instagram Богомолов опублікував фото Собчак, а в підписі до знімка назвав Ксенію "демоном" і "найнебезпечнішою людиною".
Насправді ж виявилося, що Собчак просто "підло" розіграла Богомолова на перше квітня, що його дуже розлютило. Про який розіграш ідеться – поки невідомо.
"На фото – найнебезпечніша людина! І не вірте цьому погляду в небо. Цій спрямованості до Собору. Це демон, який пекельно розіграв мене вчора. Півдня я скаженів і обурювався, потім півночі реготав і захоплювався", – висловився Богомолов.
У коментарях до посту фоловери Костянтина по-різному відреагували на його висловлювання. Одні зазначили, що Собчак дійсно володіє гострим розумом і чудовим почуттям гумору, інші висловилися, що вже не вірять жодному її слову, а треті просто вкотре пораділи тому, що Собчак і Богомолов – пара.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. У 2016-му в них народився син.
В кінці 2018-го в мережі з'явилися докази того, що стосунки пари виявилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим нецензурно висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення із Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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