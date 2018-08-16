Найбільш очікуваний концерт літа: українців попередили про масові маніпуляції з квитками

Організатори концерту американської групи Imagine Dragons в Києві, який відбудеться 31 серпня на НСК "Олімпійському", попередили українців про масові маніпуляції з квитками.

Згідно з інформацією, виступ групи викликав в Україні безпрецедентний ажіотаж ще з дня відкриття продажу квитків, разом з цим у мережі активізувалися шахраї, які розповсюджують підроблені квитки.

Відзначається, що для їх поширення зловмисники використовують популярні платформи на зразок OLX, скільки слухачів вже встигли купити "з рук" підроблені квитки, на даному етапі не відомо. Щоб уникнути неприємностей в день концерту, організатори події закликали купувати квитки виключно на офіційних ресурсах.

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"Якщо ви купили квитки в офіційних розповсюджувачів - Concert.ua, Karabas, Parter.ua, Kontramarka.ua, Internet-bilet.ua, Ticketsroom.ua або Anshlag.com.ua - ваш квиток справжній. Для того, щоб швидше пройти пропускну систему НСК "Олімпійського" - просто роздрукуйте квиток", - зазначили вони.

"Якщо ж ви придбали квитки у перекупників, на сайті OLX або ще десь окрім офіційних розповсюджувачів - є висока ймовірність того, що ваш квиток недійсний, і ви не зможете потрапити на концерт", - додали організатори.

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