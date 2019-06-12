"Награно!" Добринін і Квіткова викликали суперечки після "Холостяка"

Переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова похвалилася спільними знімками з Микитою Добриніним, які були зроблені через пару днів після закінчення проекту.

Фотографії вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, викликавши суперечки в коментарях серед шанувальників.

"Моя улюблена фотокартка. Це був другий день після фіналу. Ми дуже багато гуляли, притискалися один до одного і мовчали. Перші зустрічі були в тиші. Ми просто насолоджувалися тим, що залишилися удвох", – написала вона.

Даша Квіткова та Микита Добринін після шоу Instagram @ kvittkova

У мережі коментатори розділилися на дві категорії. Частина була неймовірно рада, що Даша і Микита залишилися разом, адже багато хто чекав саме такого результату. Інша частина скептиків уже не вперше відреагувала на такі кадри, заявивши, що це все постановка.

"Фото виглядають награно, і вже ви не вдвох, вас хтось фотографує, хоча звичайно вболівала за тебе Даша", "А фотографував хто? Якщо залишилися удвох", "Ви не пара, фу, через пару місяців розлучитеся", – розкритикувала одна частина користувачів.

"Ви дуже гарна пара", "Які ви гарні", "Щастя вам", "Які ви ніжні. Створюйте, любите. Я не фанат шоу, але ви такі щирі, що я частіше почала бігати з чоловіком на побачення, надихнули. Будьте щасливі", – відреагували шанувальники.

Микита Добринін і Даша Квіткова Instagram @ kvittkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу з приводу відносин. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

На пост шоу герої все ж підтвердили чутки, що до сих пір разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

Нещодавно Квіткова показала тату на інтимному місці у вигляді троянди, яка є символом проекту.

Варто зазначити, що про постановку шоу вже давно говорять в мережі. Найяскравішим прикладом став вибір суконь для фіналісток: Даша була в білій, а її конкурентка Лілія Кім – в чорній.

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