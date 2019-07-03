Надя з голими грудьми: Дорофєєва и Позитив знялися в еротичній фотосесії

Українські хітмейкери, учасники групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) стали героями пікантної фотосесії для чоловічого глянцю.

Так, артисти знялися в гарячій фотосесії для глянцю ХXL, їх спільні знімки оприлюднені на офіційному сайті глянцю.

"Час минув" ХXL

На фото Надя позувала в білому купальнику, а на деяких знімках співачка зображена з голими грудьми. Олексій позував в білих брюках і сорочці з розстебнутими гудзиками.

"Час минув" ХXL

Користувачі мережі розхвалили пару за їх спокусливі знімки, написавши на сторінках Дорофеєвої і Позитиву в соціальних мережах коментарі з компліментами.

"Час минув" ХXL

"Час минув" ХXL

"Час минув" ХXL

"Час минув" ХXL

"Вогонь! Ви найкращі. Закохайтесь вже один в одного, всі цього чекають", – відзначили фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва підкорила своїх фанатів в мережі спокусливим знімком, на якому продемонструвала оголену "п'яту точку". Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, де сфотографувалася у відвертому купальнику.

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