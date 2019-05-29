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"Набридло голосувати за дядька з плакатом": Полякова йде до Ради зі своєю партією

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Українська співачка Оля Полякова заявила, що створює свою політичну партію. При цьому у коментарі для OBOZREVATEL вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради у 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

Раніше продюсер артистки вже говорив про наміри співачки піти у політику. Подробиці вокалістка розповіла на Форумі жіночого партнерства за підтримки громадської організації "Ділові Українські Жінки". Відео опубліковане на Facebook (ролик дивіться в кінці новини).

Так, Полякова розповіла, що, на її думку, жінки є "силою" України, а наразі в країні всім керують чоловіки. Також вона уточнила, що її наміри абсолютно серйозні.

Полякова і Зеленський

Полякова і Зеленський

Без Табу

"Зараз почнуться передвиборчі перегони у парламент. І мені набридло голосувати за якогось дядька з плакатом, про якого я нічого не знаю. Розумієте? І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони голосуватимуть. Тому я офіційно заявляю — я починаю створення партії, справжньої, а не фіктивної. І це буде перша жіноча партія України", — розповіла Полякова.

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Співачка закликала всіх жінок до об'єднання, метою якого є боротьба з гендерним шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу, зміни старих облич у владі і відповідальність за ухвалення рішень можновладців.

"Набридло голосувати за дядька з плакатом": Полякова йде до Ради зі своєю партією

Фото: Антон Кулаковський

"До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Формувати нашу команду я буду особисто. Щоб уникнути маніпуляцій, кажу відразу партія не братиме участь на виборах 21 липня. Проте я створюю її саме зараз. Бо саме зараз суспільство готове змінювати систему. Ще раз підкреслю, моя мета не потрапити до парламенту будь-якої ціною, а зібрати сильну і талановиту команду жінок, яким я зможу довіряти і з якими ми досягнемо мети тоді, коли будемо до цього готові!" — заявила Полякова.

"Набридло голосувати за дядька з плакатом": Полякова йде до Ради зі своєю партією

Фото: Антон Кулаковський

До анонсування створення своєї партії Полякова запитала "чому ми живемо в країні, де правила встановлюють тільки чоловіки"? Вона вважає, що вони не завжди розумні, і співачку це не влаштовує. Можливо саме така ситуація змусила вокалістку піти у політику.

Полякова також згадала таких політиків-жінок, як Ангела Меркель, Мішель Обаму і Тереза Мей. Вона впевнена, що жінкам необхідно "брати на себе відповідальність" і робити самостійно те, що не можуть інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що український секс-символ, поп-співак Олег Винник зібрався балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Також інформацію про початок політичної діяльності підтвердив народний артист України Віктор Павлік.

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Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Оля ПоляковаВолодимир ЗеленськийОлег Винник
Теги
Выборы 2019шоу-бизнес
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Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Молодец поддержку!
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
повалил всяческий мусор и шваль в политику вслед за клованом... одни проФФесионалы
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Борисс Робот
Борисс Робот
Червоносенко Венцеслав, остается резонный вопрос...кто следующий..???
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