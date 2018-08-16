"Набридли порно-фото": Каменських розлютила фанів оголеними грудьми

Українська поп-діва Настя Каменських викликала обурення своїх підписників в Instagram відвертим фото, на якому оголила груди.

Під свіжим знімком на особистій сторінці артистки у соцмережі розвинулася активна дискусія її фоловерів, які звинуватили Каменських в незнанні більш оригінальні способів привернути до себе увагу.

"Тільки твоя", - коротко прокоментувала відвертий знімок співачка.

На фото Каменських зображена в легкій нічній сорочці, яку спустила з одного плеча, прикривши голі груди рукою. Судячи з геолокації фотографії, зроблена вона була в Італії, де знаменитість зараз проводить відпустку з екс-колегою по гурту і продюсером Потапом.

Всього за кілька годин знімок зібрав понад 90 тис. лайків, проте досить багато під ним виявилося і критики.

"Так набридли порно-фотографії. Можна щось оригінальне?", "Ви вже не знаєте, як привернути до себе увагу? Фу, я була про вас кращої думки", "Дупи, цицьки, ви співачка чи порно-модель?", "А пісні колись взагалі будуть чи тільки ці дешеві фотки?" - обурилися в коментарях.

Відгуки співачка залишила без уваги.

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