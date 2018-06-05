"Набридли чоловіки": Ріанна кинула саудівського мільярдера

Відома американська співачка Ріанна розлучилася зі своїм коханим, мільярдером з Саудівської Аравії Хасаном Джамілем.

Причиною розриву стало те, що мільярдер нібито набрид співачці. Знайомі Ріанни розповіли, що їй властиво втомлюватися від чоловіків і від відносин в цілому, тому їй просто іноді потрібен час для відпочинку, пише Life.Ru.

Незважаючи на багатомільярдні статки свого коханого, знаменита поп-діва не змогла насильно змушувати себе продовжити з ним стосунки.

Ріанна і Хасан Джаміль Cosmopolitan

Роман Ріанни з арабським бізнесменом почався приблизно рік тому. При цьому в соціальних мережах співачка писала, що закохалася і нарешті щаслива з Хасаном Джамілем. Згодом зірка усвідомила, що поки не готова до сімейного життя.

Публікація від Rihanna & Hassan (@rihassann) 14 Січ 2018 о 5:10 PST

Повідомляється, сам Хасан Джаміль не очікував такого поспішного рішення від знаменитої виконавиці, оскільки приводів для розриву не було. До слова, пара ретельно приховувала свої відносини, тому побачити їх разом можна було вкрай рідко. Існують припущення, що співачка дійсно не відчувала до бойфренду сильних почуттів або просто хотіла тримати своє щастя в секреті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ріанна презентувала свій бренд нижньої білизни Savage x Fenty. Білизна від авторського бренду виконавиці підходить для дівчат з будь-якою фігурою: як худеньких, так і вельми пишних.