На зйомках кліпу української співачки зі скелі зірвався оператор

На зйомках кліпу молодої української співачки Анни Петраш на пісню "Колібрі" трапився неприємний інцидент - оператор зірвався зі скелі. На щастя, його життю нічого не загрожує.

Інцидент стався на зйомках кліпу артистки Anna PETRAsh, які проходили в Португалії на скелястих берегах Атлантичного океану. Про це повідомила прес-служба співачки.

Для гарних кадрів юній зірці та знімальній команді доводилося підніматися в 4 ранку, долати круті скелясті гори і мокнути в холодних хвилях Атлантичного океану, де вода не перевищує +12°С.

Анни Петраш Прес-служба

Зйомки іноді проходили в важко доступних місцях, куди необхідно було добиратися по іноді і небезпечним крутих спусках в скелях. І в один з моментів підйому помічник оператора зірвався зі скелі разом з усією технікою. На щастя, команда передбачила страховку, тому хлопець просто повис на мотузці.

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"Я давно хотіла побувати в Португалії і коли режисер запропонував саме там зняти кліп, я взагалі не роздумуючи погодилися. Не скажу, що було легко, скажу, що було шалено красиво, іноді дуже небезпечно і виснажливо. І в гонитві за красивим світлом і потрібними кадрами вся команда повинна була спуститися до підніжжя високих скель. На цьому спуску вся група несла з собою багато інвентарю і техніки, костюми, а шлях місцями вимагав просто альпіністської підготовки! Був і дуже страшний момент, коли помічник оператора, обвішаний весь з голови до ніг технікою, оступився і зірвавшись зі скелі повис на мотузці. Все обійшлося, була страховка, яка витримала і допомогла піднятися назад ", - прокоментувала інцидент Anna PETRAsh.

Анни Петраш Прес-служба

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