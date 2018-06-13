На заробітки до окупантів: відомий український співак активно дає концерти в Росії

Український поп-виконавець Макс Барських заробляє гроші на концертах в Росії.
В кінці травня і початку червня співак виступив у Самарі, Воронежі, Казані та Москві, про що свідчить інформація на сайтах з продажу квитків.
Незабаром також відбудуться концерти в Нижньому Новгороді і Новосибірську.
У Instagram Барських можна знайти фото і відео з концертів в Україні. Тільки 12 червня він хвалився знімком з концерту в Чернівцях, а 13 червня у Барських виступ в Ужгороді.
Як писав OBOZREVATEL, концерти проходять в рамках світового турне Tumany World Tour. У списку - виступи в Росії, США, Білорусі, Естонії, Литві та Латвії.