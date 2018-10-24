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''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі

5.7тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських показала нове фото, де позує у чорній блузі, застебнутій під саме горло та із зачіскою, схожою на косу-кошик.

Знімок артистка оприлюднила в Instagram і підписала його іспанською.

"Me encanta el otoño en kiev .Es una temporada muy bonita pero ya hace un poco frío", — написала співачка, що перекладається як "Я люблю осінь у Києві. Це дуже хороший сезон, але вже трохи холодно".

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Багатьом фанатам виконавиці не сподобалося, що вона підписує фото іспанською, оскільки вони цю мову не розуміють.

"Навіщо писати іспанською мовою?", "Я, звичайно, все розумію, була в Іспанії, але, блін, аж бісить, приїхала назад, написано, що в Києві, і, блін, пишеш іспанською, типу її всі знають", "Типу всі все зрозуміли", — обурюються шанувальники.

''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі
''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі
''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі

Крім того, хтось порівняв Каменських із народним депутатом Юлією Тимошенко, ймовірно, через зачіску.

"Ха, прикольно. На Юлю Тимошенко схожа. Вибач, якщо що, я зі своєю фантазією", "Косиш під Юлію Володимирівну?" — пишуть у коментарях.

''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі
''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі

Також деякі підписники вважають знімок дивним і просто непривабливим.

"Дивне селфі", "Ніс як обрізаний... Що у неї із носом?", "Яке відстійне фото", "А що у неї з носом?", "Ну така, ніяка", - коментують користувачі знімок.

''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі
''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі
''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі
''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі
''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі

Me encanta el otoño 🍂 en #kiev .Es una temporada muy bonita pero ya hace un poco frío 😯☺️😍 #chica #latina #peligroso #cantante

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Настя Каменських показала новий образ із концерту в Німеччині.

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
УкраїнаКиїв
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