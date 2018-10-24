''На Юлю Тимошенко схожа'': Каменських опублікувала дивне селфі

Українська співачка Настя Каменських показала нове фото, де позує у чорній блузі, застебнутій під саме горло та із зачіскою, схожою на косу-кошик.

Знімок артистка оприлюднила в Instagram і підписала його іспанською.

"Me encanta el otoño en kiev .Es una temporada muy bonita pero ya hace un poco frío", — написала співачка, що перекладається як "Я люблю осінь у Києві. Це дуже хороший сезон, але вже трохи холодно".

Багатьом фанатам виконавиці не сподобалося, що вона підписує фото іспанською, оскільки вони цю мову не розуміють.

"Навіщо писати іспанською мовою?", "Я, звичайно, все розумію, була в Іспанії, але, блін, аж бісить, приїхала назад, написано, що в Києві, і, блін, пишеш іспанською, типу її всі знають", "Типу всі все зрозуміли", — обурюються шанувальники.

Крім того, хтось порівняв Каменських із народним депутатом Юлією Тимошенко, ймовірно, через зачіску.

"Ха, прикольно. На Юлю Тимошенко схожа. Вибач, якщо що, я зі своєю фантазією", "Косиш під Юлію Володимирівну?" — пишуть у коментарях.

Також деякі підписники вважають знімок дивним і просто непривабливим.

"Дивне селфі", "Ніс як обрізаний... Що у неї із носом?", "Яке відстійне фото", "А що у неї з носом?", "Ну така, ніяка", - коментують користувачі знімок.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Настя Каменських показала новий образ із концерту в Німеччині.