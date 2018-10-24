''На сільській дискотеці в треніках'': Каменських показала фото в дивному вбранні

Українська співачка Настя Каменських показала нове фото, де позує в чорних штанях із червоними лампасами, схожих на спортивні, і леопардовому пуховику.

Знімок артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram і підписала його англійською мовою.

"Kiev is my love", - написала вона, що перекладається як "Київ - моя любов".

Багатьом фанатам виконавиці не сподобався її образ, вони назвали його дивним і позбавленим смаку.

"Ви реально думаєте, що леопардове це круто?", "Вбрання дивне, позбавлене смаку", "Куртка жах! Люди, ви чого?!", "На сільській дискотеці в треніках", "Скоро і моя леопардова шуба буде актуальна!", "Модо, що ти робиш із нами. Леопардовий - еталон вульгарності і відсутності смаку", - пишуть шанувальники в коментарях під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Настя Каменських показала новий образ із концерту в Німеччині.