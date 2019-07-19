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Буде розлучення? Чоловіка співачки Глюкози помітили з іншою

6.3т Читати матеріал російською

Бізнесмен Олександр Чистяков, чоловік російської співачки Наталії Чистякової-Іонової, відомої під псевдонімом Глюкоза, був помічений у компанії ефектної брюнетки.

Чистякова і його нову супутницю з яскравою зовнішністю помітили в московському ресторані на Новій Ризі. Повідомив Telegram-канал "Тільки нікому".

Глюкоза і її чоловік Олександр Чистяков

Глюкоза і її чоловік Олександр Чистяков

vladtime.ru

За словами інсайдерів, Олександр весело проводив час у компанії невідомої брюнетки, дозволяючи тактильний контакт і тісне спілкування.

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Розсекретити особу подруги Олександра очевидцям не вдалося.

Глюкоза і її чоловік Олександр Чистяков

Глюкоза і її чоловік Олександр Чистяков

Telegram-канал "Тільки нікому"

Нагадаємо: Глюкоза в свій час розповідала, що в перші роки після весілля з чоловіком у неї була криза в стосунках. Зовсім ще молода на той момент Наталія навіть почала думати про те, щоб піти від чоловіка і розлучитися. Але пара пережила кризу. Вони разом уже 13 років і виховують двох доньок — 12-річну Лідію і семирічну Віру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза викликала суперечки в мережі вульгарним знімком.

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