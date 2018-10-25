На лікування підуть місяці: в ''Дизель Шоу'' назвали дати повернення на сцену

Учасники гумористичної студії "Дизель Шоу", які в суботу 20 жовтня потрапили в серйозну ДТП на трасі Київ - Львів, втративши колегу, актрису Марину Поплавську, повернуться на сцену на початку 2019 року.

Як повідомили в прес-службі проекту, всім учасникам "Дизель Шоу" після аварії потрібен час на лікування і реабілітацію, декому близько двох місяців, декому ж більше.

Фото: youtube.com

Згідно з останньою інформацією, актор Єгор Крутоголов та Яна Глущенко вже виписані з лікарень і проходять реабілітацію вдома - у артистів переломи і проблеми зі зв'язками, Саша Бережок також перебуває вдома з двома переломами ноги, Євген Гашенко - з переломами пальців ніг, Євген Сморигін - із вивихом пальців, розривом зв'язок і компресійним переломом хребця, у Вікторії Булітко численні забої, у Максима Неліпи - переломи двох ребер та пальців ноги.

В цілому ж для відновлення гумористам знадобиться від двох до чотирьох місяців. У зв'язку з цим у "Дизель Шоу" ухвалили рішення перенести осінній тур "Very Special Original Party" на початок 2019 року. Всі куплені глядачами квитки будуть актуальні. Остаточні дати проведення концертів у містах України будуть оголошені додатково.

Подробиці щодо концерта в Києві, який було заявлено раніше на 30 листопада, "Дизель Студіо" оголосить пізніше. Проект "Дизель Ранок" повернеться в ефір уже 2 листопада.

Нагадаємо, у четвер, 25 жовтня, учасник студії "Дизель Шоу" Олег Іваниця повідомив про намір покинути проект після ДТП і смерті колеги Марини Поплавської. Як зізнався артист, ця втрата стала для нього сильним ударом, себе на сцені шоу він більше не бачить.

Пізніше під постом Іваниці почалися активні дискусії про ймовірність того, що проект "Дизель Шоу" покинуть й інші учасники, в результаті чого він перестане існувати взагалі. У відповідь на це Іваниця записав коротке відеозвернення, в якому запевнив глядачів, що шоу повернеться на сцени та екрани найближчим часом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірки ''Дизель Шоу'' запустили зворушливий флешмоб на честь загиблої колеги Марини Поплавської.