На концерті Макса Коржа в Києві відбулася масова бійка: відео

У Києві відбулася масова бійка на стадіоні "Динамо", де у четвер, 20 червня відбувся концерт раніше забороненого в Україні репера Макса Коржа.
Так, інцидент трапився на фан-зоні, де зібралося близько десятка тисяч людей. За попередньою інформацією, один з глядачів на концерті зірвав з іншого парубка ланцюжок і зав'язалася бійка, пише "Інформатор" (відео інциденту дивіться нижче).
Бійка була помічена іншими глядачами, деякі з них "підключилися" до конфлікту, який незабаром переріс у масову бійку – в ній брали участь близько 20 осіб. При цьому багато хто відійшов в сторону і спробував прибрати дітей, щоб у метушні не бути втягнутими в "розбірки".
Концерт Макса Коржа в Києві
В результаті деякі фанати Коржа, а також сек'юріті на стадіоні почали рознімати конфліктуючі сторони. Через кілька хвилин бійка припинилася, на час конфлікту концерт не припинявся.
Бійка на концерті Макса Коржа в Києві
YouTube
Бійка на концерті Макса Коржа в Києві
YouTube
Бійка на концерті Макса Коржа в Києві
YouTube
Бійка на концерті Макса Коржа в Києві
YouTube
Бійка на концерті Макса Коржа в Києві
YouTube
Повідомляється, що обійшлося без жертв і серйозних травм. Відзначимо, на концерт Макса Коржа на стадіоні "Динамо" в Києві прийшло близько 26 тисяч осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У лютому 2016 року Макс Корж потрапив до переліку заборонених в Україні виконавців, ім'я співака було внесене в так званий чорний список.
Однак уже в липні 2017 го співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборона на в'їзд в Україну.
У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не стане скасовувати київський концерт, запланований на грудень-2017. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити в столиці.
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