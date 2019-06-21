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На концерті Макса Коржа в Києві відбулася масова бійка: відео

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У Києві відбулася масова бійка на стадіоні "Динамо", де у четвер, 20 червня відбувся концерт раніше забороненого в Україні репера Макса Коржа.

Так, інцидент трапився на фан-зоні, де зібралося близько десятка тисяч людей. За попередньою інформацією, один з глядачів на концерті зірвав з іншого парубка ланцюжок і зав'язалася бійка, пише "Інформатор" (відео інциденту дивіться нижче).

Бійка була помічена іншими глядачами, деякі з них "підключилися" до конфлікту, який незабаром переріс у масову бійку – в ній брали участь близько 20 осіб. При цьому багато хто відійшов в сторону і спробував прибрати дітей, щоб у метушні не бути втягнутими в "розбірки".

Концерт Макса Коржа в Києві

Концерт Макса Коржа в Києві

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В результаті деякі фанати Коржа, а також сек'юріті на стадіоні почали рознімати конфліктуючі сторони. Через кілька хвилин бійка припинилася, на час конфлікту концерт не припинявся.

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

YouTube

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

YouTube

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Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

YouTube

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

YouTube

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

Бійка на концерті Макса Коржа в Києві

YouTube

Повідомляється, що обійшлося без жертв і серйозних травм. Відзначимо, на концерт Макса Коржа на стадіоні "Динамо" в Києві прийшло близько 26 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У лютому 2016 року Макс Корж потрапив до переліку заборонених в Україні виконавців, ім'я співака було внесене в так званий чорний список.

  • Однак уже в липні 2017 го співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборона на в'їзд в Україну.

  • У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не стане скасовувати київський концерт, запланований на грудень-2017. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити в столиці.

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Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особа
Макс Корж
Тег
концерт
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