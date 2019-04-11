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На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

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Українська співачка MARUV, яка зі скандалом відмовилася представляти країну на престижному пісенному конкурсі Євробачення-2019, показала, як розважала публіку в Росії.

Так, артистка похвалилася знімками зі свого концерту у Москві. У п'ятницю, 12 квітня, MARUV також виступить у Санкт-Петербурзі. Фотографіями епатажна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі всій моїй команді і моїм шанувальникам за цей приголомшливий концерт! Це був незабутній вечір", — розсипалася компліментами скандальна українка.

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Російські шанувальники артистки були в екстазі від концерту зірки, про що багато з них написали в коментарях під фото. Однак знайшлися і ті, хто дорікнув артистці зайвою відвертістю і вульгарністю.

"Концерт був просто неймовірним! Перший ряд танцювального партеру верещав від оргазмічного захвату!" — написали коментатори.

"У чому фішка шл**ндра-стайлу? Цілий концерт на колінах..." — заперечили інші.

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії
На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії
На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії
На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії
На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії
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Фото з концерту дивіться нижче:

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Instagram @maruvofficial

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Instagram @maruvofficial

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Instagram @maruvofficial

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Instagram @maruvofficial

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Instagram @maruvofficial

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Instagram @maruvofficial

На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Instagram @maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно MARUV презентувала "брудний кліп" на пісню Siren Song, з якою перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019. 5 квітня відео з'явилося на каналі артистки у YouTube.

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Особа
MARUV
Тег
Новини Росії
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бегите с нацистского концлагеря бандер, там жизни не будет. )))) Отсталая на пол века от развития колония.
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