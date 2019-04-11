На колінах перед натовпом: MARUV показала, як розважала публіку в Росії

Українська співачка MARUV, яка зі скандалом відмовилася представляти країну на престижному пісенному конкурсі Євробачення-2019, показала, як розважала публіку в Росії.
Так, артистка похвалилася знімками зі свого концерту у Москві. У п'ятницю, 12 квітня, MARUV також виступить у Санкт-Петербурзі. Фотографіями епатажна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Спасибі всій моїй команді і моїм шанувальникам за цей приголомшливий концерт! Це був незабутній вечір", — розсипалася компліментами скандальна українка.
Thanks to all my team and my fans for that amazing concert ! It was unforgettable evening ❤️ @alexanderkorsun @warnermusic_ru @kirill_feldman Ольга Гудова, Ольга Зубова @alisa_kozaeva @alisha_zablockaya @fedorahairstyle @ukropnekrupa @boyko_olya @kate_nhuen @cehatop_tkn @lissarusina @my_name_is_zi @kambur_sveta @heartbeat_brass_band @_tot_svet @vladislavkarimov @roman_nero_
Російські шанувальники артистки були в екстазі від концерту зірки, про що багато з них написали в коментарях під фото. Однак знайшлися і ті, хто дорікнув артистці зайвою відвертістю і вульгарністю.
"Концерт був просто неймовірним! Перший ряд танцювального партеру верещав від оргазмічного захвату!" — написали коментатори.
"У чому фішка шл**ндра-стайлу? Цілий концерт на колінах..." — заперечили інші.
Фото з концерту дивіться нижче:
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Instagram @maruvofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно MARUV презентувала "брудний кліп" на пісню Siren Song, з якою перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019. 5 квітня відео з'явилося на каналі артистки у YouTube.
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