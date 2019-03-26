На Євробаченні скандал через гомофобну комедію про мусульман

В Ізраїлі, на прохання Європейської мовної спілки, перенесли прем'єру серіалу "12 балів", який розповідає про історію учасника "Євробачення" від Франції.

За сюжетом серіалу на конкурс їде співак мусульманин, який є геєм, а за ним відправляються обурені джихадісти, щоб влаштувати теракт, пише "Vesty.co.il".

Скріншот з трейлера серіалу

Випадково сюжет серіалу повторює життя, оскыльки Францію в 2019 році представляє гей-мусульманин і йому вже надходять погрози.

В Європейській мовній спілці визнали, що показ серіалу в травні "може мати істотні наслідки для безпеки і політики", тому корпорація наполягає на перенесенні термінів його показів по ТБ.

Скріншот з трейлера серіалу

Скріншот з трейлера серіалу

Скріншот з трейлера серіалу

У листі, направленому генеральним директором Європейської мовної спілки голові ради KAN Гілю Омеру, було заявлено, що показ серіалу в Ізраїлі може мати значні наслідки для безпеки, політичні і правові наслідки, і що подібні трансляції йтимуть врозріз з угодами між корпорацією і союзом. ЄМС висунув вимогу уникати будь-якої небезпеки для організації конкурсу в Ізраїлі.

Скріншот з трейлера серіалу

Скріншот з трейлера серіалу

Скріншот з трейлера серіалу

Скріншот з трейлера серіалу

Скріншот з трейлера серіалу

В результаті KAN пішла на поступки заради суспільних інтересів. Глядачі побачать серіал після фіналу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пишнотіла ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення-2018, з'явилася перед публікою в обтягуючому купальнику з екстремальним вирізом в зоні декольте, частково оголивши груди.

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