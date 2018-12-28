На DZIDZIO напали у Києві: з'явилася перша інформація

Вранці у п'ятницю, 28 грудня, у центрі Києва невідомі напали на українського поп-співака DZIDZIO (Михайла Хому). Артисту завдали тілесних ушкоджень, зараз його обстежують медики.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомила представник співака Лілія Слюсар. Як зазначила менеджер, напад стався перед ефіром, який був запланований у DZIDZIO в офісі однієї з радіостанцій.

Фото: dzidzio.com

"Михайлу завдано тілесних ушкоджень. Нападники зникли з місця інциденту. З інцидентом розбирається поліція і стан Михайла встановлює швидка допомога", — вказала Слюсар.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ймовірним ініціатором нападу є рейдер Михайло Мєшков. Представник артиста підтвердила, що він особисто був присутній під час нападу, а також розповіла про ймовірні мотиви.

"Цього рейдера, який разом із якимись двома невідомими напав на Мішу, звуть Михайло Мєшков. Зі слів DZIDZIO, вони почали висувати йому претензії і після цього завдали тілесних ушкоджень", — додала Слюсар.

Як стало відомо із повідомлення поліції, Хома отримав незначні тілесні ушкодження. "Проводиться попередня перевірка, за результатом якої буде визначена правова кваліфікація події. Поліцейські розшукують інших її учасників", — йдеться у повідомленні.

Пізніше артист розповів, що в ході нападу йому пошкодили барабанну перетинку. За словами співака, на вулиці його оточили близько семи чоловіків. Також він розповів, що зустрічався вже з Мішковим.

Зі свого боку сам підозрюваний розповів іншу історію, виставивши себе жертвою, якій погрожують.

DZIDZIO — український співак, шоумен, актор. Однойменний гурт артиста був заснований у 2009 році, виступає у жанрі "комедійного антигламурного попу". Використовує у своїй творчості надсянську говірку української мови, суржик, яскраві костюми та образи.

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