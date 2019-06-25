"На двох одне щастя": закохана Лорак розкрила інтимну правду про свій роман

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення закрутила роман із 25-річним музикантом Єгором Глєбом, презентувала нову ліричну пісню "Я в любви".
Артистка раніше неодноразово називала її біографічною. Прем'єра композиції відбулася 25 червня на YouTube-каналі виконавиці (щоб послухати пісню онлайн, проскрольте новину до кінця).
"Це трапилося! Щаслива представити до вашої уваги мою нову пісню "Я в любви". Любов – це моя релігія. Любов – це те, що наповнює моє серце зараз. Любов – це те, заради чого варто жити, а не існувати", – написала Ані Лорак у мережі з нагоди прем'єри пісні.
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Текст пісні Ані Лорак "Я в любви" (мовою оригіналу)
Такие тихие дни, тихие ночи
Оставят нас с тобой где-то там
Снова одни, если захочешь
Останови минуты навсегда
Стаканы с прохладой
Спасали недолго
На двоих одно счастье
Не кажется много
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты?
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви
В глазах не скроешь огонь
Что между нами
Он разгорается от наших слов
Одни над землей
Мы словно летаем
Так тесно связаны одной судьбой
Стаканы с прохладой
Спасали недолго
На двоих одно счастье
Не кажется много
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты?
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви (Я в любви).
Шанувальники співачки бурхливо відреагували на нову композицію Лорак. Багато з них пораділи за артистку, оскільки вона останнім часом, на думку фанів, часто сумувала через невдачі в особистому житті.
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак презентувала композицію "Сон", яку багато фанів також вважають біографічною. Трек вийшов після сімейної драми з чоловіком Лорак Муратом, який до цього публічно зрадив їй. Нині артистка розлучена і самостійно виховує доньку.
Після офіційного розлучення, Лорак зробила жалісливе зізнання про "нове життя", до якого готувала своїх шанувальників майже два тижні. Артистка презентувала кліп на зворушливу пісню "Я тебя ждала", в якій розповіла про те, що "не попрощалася з коханням, і більше не може засинати на самоті".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років у шлюбі.
Причиною розриву взаємин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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