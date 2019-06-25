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"На двох одне щастя": закохана Лорак розкрила інтимну правду про свій роман

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Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення закрутила роман із 25-річним музикантом Єгором Глєбом, презентувала нову ліричну пісню "Я в любви".

Артистка раніше неодноразово називала її біографічною. Прем'єра композиції відбулася 25 червня на YouTube-каналі виконавиці (щоб послухати пісню онлайн, проскрольте новину до кінця).

"Це трапилося! Щаслива представити до вашої уваги мою нову пісню "Я в любви". Любов – це моя релігія. Любов – це те, що наповнює моє серце зараз. Любов – це те, заради чого варто жити, а не існувати", – написала Ані Лорак у мережі з нагоди прем'єри пісні.

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Текст пісні Ані Лорак "Я в любви" (мовою оригіналу)

Такие тихие дни, тихие ночи

Оставят нас с тобой где-то там

Снова одни, если захочешь

Останови минуты навсегда

Стаканы с прохладой

Спасали недолго

На двоих одно счастье

Не кажется много

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты?

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви

В глазах не скроешь огонь

Что между нами

Он разгорается от наших слов

Одни над землей

Мы словно летаем

Так тесно связаны одной судьбой

Стаканы с прохладой

Спасали недолго

На двоих одно счастье

Не кажется много

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты?

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви (Я в любви).

Новини
"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на нову композицію Лорак. Багато з них пораділи за артистку, оскільки вона останнім часом, на думку фанів, часто сумувала через невдачі в особистому житті.

"На двох одне щастя": закохана Лорак розкрила інтимну правду про свій роман
"На двох одне щастя": закохана Лорак розкрила інтимну правду про свій роман
"На двох одне щастя": закохана Лорак розкрила інтимну правду про свій роман
"На двох одне щастя": закохана Лорак розкрила інтимну правду про свій роман

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак презентувала композицію "Сон", яку багато фанів також вважають біографічною. Трек вийшов після сімейної драми з чоловіком Лорак Муратом, який до цього публічно зрадив їй. Нині артистка розлучена і самостійно виховує доньку.

Після офіційного розлучення, Лорак зробила жалісливе зізнання про "нове життя", до якого готувала своїх шанувальників майже два тижні. Артистка презентувала кліп на зворушливу пісню "Я тебя ждала", в якій розповіла про те, що "не попрощалася з коханням, і більше не може засинати на самоті".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Ані Лорак
Теги
новинишоу-бизнес
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Валевич Борис
Валевич Борис
это не на долго - все таки уже больше 40
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