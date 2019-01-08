На 83 році життя помер зірка картин Тарантіно

У каліфорнійському місті Торранс (США) на 83 році життя помер голлівудський актор Роберт Рут, зірка картин Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" і "Скажені пси".

Як пише The Hollywood Reporter, про смерть кінозірки повідомив його син Монті. Рут пішов з життя 29 грудня від ускладнень після перенесеної пневмонії, проте відомо про це стало тільки зараз.

Фото: hollywoodreporter.com

Роберт Рут народився у 1936 році в Чикаго. З 17 років майбутній актор служив у морській піхоті, за часів Корейської війни (1950-1953) був фахівцем-підривником. Після вивчення акторської майстерності в чиказькому Театрі Гудмана, почав свою кінокар'єру і знявся в перших епізодичних ролях фільмів "Маршрут 66" і "Загнаних коней пристрілюють, чи не так?". Дебют привів Рута до Голлівуду.

За роки кар'єри актор відзначився не тільки у найвідоміших картинах Квентіна Тарантіно, а й в касових фільмах на кшталт "Роккі", "Злови мене, якщо зможеш", а також в серіалах "Місія нездійсненна", "Чарівник", "Зелені простори" та інших.

У актора залишилися троє дітей і двоє онуків.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США у віці 86 років помер легендарний британський актор Вільям Морган Шеппард. Про це розповів у Instagram його син, актор Марк Шеппард, уточнивши, що це сталося 6 січня в Лос-Анджелесі.