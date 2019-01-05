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Мужики ридають: у Росії зняли пародію на хіт KAZKA ''Плакала''

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У Росії зробили новорічну пародію на хіт-мільйонник "Плакала" українського гурту KAZKA.

Відео з'явилося на YouTube-каналі 24-річного блогера Андрія Філіпова, який зазначив, що це перший знятий ним музичний кліп (щоб подивитися, поскрольте вниз).

У пісні чоловіки плачуть та розповідають історію про невдалі подарунки, які отримували від своїх дівчат і дружин.

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В "антирейтингові" були названі сертифікати, шкарпетки, труси, гелі для гоління, гребінці, стікери для соціальної мережі ВК, домашні тапочки, колючі светри, рамки для фотографій, альбоми та інше.

Мужики ридають: у Росії зняли пародію на хіт KAZKA ''Плакала''

скрін відео

Мужики ридають: у Росії зняли пародію на хіт KAZKA ''Плакала''

скрін відео

Мужики ридають: у Росії зняли пародію на хіт KAZKA ''Плакала''

скрін відео

Мужики ридають: у Росії зняли пародію на хіт KAZKA ''Плакала''

скрін відео

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"Дорогі дівчата, ми все одно вас любимо", — підсумували в кліпі-пародії.

Відзначимо, ролик за два тижні після публікації зібрав понад 273 тисяч переглядів і 10 тисяч відміток із пальцем вгору.

Мужики ридають: у Росії зняли пародію на хіт KAZKA ''Плакала''

скрін відео

Нагадаємо, трек українського гурту KAZKA "Плакала", який увійшов у її дебютний альбом "Карма", став хітом в Україні та за її межами. В YouTube пісня зібрала понад 70 млн переглядів, що зробило її найуспішнішим серед україномовних хітів на сьогоднішні.

Крім того, пісня очолила музичний чарт російського каналу "МузТВ", що страшенно розлютило російських слухачів.

KAZKA

KAZKA

скрін відео

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Особа
KAZKA
Місце
Росія
Теги
музикавидеоYoutubeшоу-бизнесНовий рік
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Казка плакала это первый украинский хит который на первом месте в хитпарадах России кроме золотого граммофона
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CARGO 100
CARGO 100
Прикольно ...
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