Мужики ридають: у Росії зняли пародію на хіт KAZKA ''Плакала''

У Росії зробили новорічну пародію на хіт-мільйонник "Плакала" українського гурту KAZKA.

Відео з'явилося на YouTube-каналі 24-річного блогера Андрія Філіпова, який зазначив, що це перший знятий ним музичний кліп (щоб подивитися, поскрольте вниз).

У пісні чоловіки плачуть та розповідають історію про невдалі подарунки, які отримували від своїх дівчат і дружин.

В "антирейтингові" були названі сертифікати, шкарпетки, труси, гелі для гоління, гребінці, стікери для соціальної мережі ВК, домашні тапочки, колючі светри, рамки для фотографій, альбоми та інше.

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"Дорогі дівчата, ми все одно вас любимо", — підсумували в кліпі-пародії.

Відзначимо, ролик за два тижні після публікації зібрав понад 273 тисяч переглядів і 10 тисяч відміток із пальцем вгору.

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Нагадаємо, трек українського гурту KAZKA "Плакала", який увійшов у її дебютний альбом "Карма", став хітом в Україні та за її межами. В YouTube пісня зібрала понад 70 млн переглядів, що зробило її найуспішнішим серед україномовних хітів на сьогоднішні.

Крім того, пісня очолила музичний чарт російського каналу "МузТВ", що страшенно розлютило російських слухачів.

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