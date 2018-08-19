Мухарський для мене не чоловік. Я рада, що вони не разом - дочка Сніжани Єгорової

Кілька років тому український медіа-простір сколихнула звістка про гучний розрив зіркової пари: телеведучої Сніжани Єгорової та актора й співака Антіна (Антона) Мухарського (також відомого під псевдонімом Орест Лютий – Ред). Їхній шлюб, у якому народилось трійко дітей, тривав протягом 10 років, із 2006 по 2016.

Офіційно Єгорова та Мухарський розлучились у лютому 2016 року, однак скандал не вщух і дотепер: артисти не можуть дійти згоди щодо спілкування з дітьми, а у пресі час від часу виникають все нові подробиці про їхній конфлікт.

Судити у цій ситуації, хто правий, а хто винен – важко, та і дійти згоди щодо того, на кому лежить провина за один із найгучніших сімейних скандалів в українському шоу-бізнесі протягом останнього десятиліття – практично неможливо. Позиції Антіна та Сніжани на рахунок розлучення та усіх наслідків процесу – цілком зрозумілі: Мухарський детально описував конфлікт у соціальних мережах, Єгорова ж нерідко давала красномовні коментарі пресі.

OBOZREVATEL вирішив дізнатись думку третьої сторони та поспілкувався зі старшою донькою телеведучої Стасею Ровінською (Анастасія Єгорова). Про родинні конфлікти, власне відношення до скандального розлучення та свою молоду сім’ю Стася розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

- Стасю, мабуть питання про розлучення вашої мами Сніжани Єгорової та вітчима Антіна Мухарського ви чули десятки разів. Зрозуміло, справа стосується однієї з найближчих вам людей, тому про це говорити нелегко, але все ж: яке ваше особисте відношення до ситуації, яка склалась і наскільки гучний шлюборозлучний процес вплинув на вас?

- Я дійсно не люблю про це говорити і не хочу оцінювати чиїсь вчинки, особливо, двох дорослих людей. Безумовно, на мене вплинуло розлучення мами з Антоном. Тим паче суд за дітей між ними триває дотепер, хоча ніби й наближається до логічного завершення. Це ж діти, вони мої брати і сестри, і дійсно страждають від цього. Я не знаю, чому це так скандально вийшло. Коли це все почалося, я казала мамі, що не треба нічого писати у пресу, але зараз розумію - вона права. Є багато жінок, які дійсно в таких ситуаціях мовчать. Мовчать, сидять і нічого не роблять, мовляв "буду гордою". Потім вони нічого не досягають, чоловіки їх використовують, маніпулюють ними: не дам тобі поїздку за кордон з дітьми, не дам тобі гроші, якщо ти чогось не зробиш у відповідь. У результаті – діти нічого не отримують, не можуть навчатися і кудись виїхати.

Новини Телеведуча Сніжана Єгорова розкрила брудні подробиці розлучення з Мухарським

У цьому плані вона (Сніжана Єгорова – Ред.) дійсно молодець. Їй було все одно, що будуть думати навколо, головне те, що буде з дітьми. І нещодавно вона домоглась того, що всі суди завершаться і договір між батьками буде дійсний. На мене особисто це теж вплинуло: я не спілкувалася з Антоном про це, і не спілкуюсь зараз. Був лише один момент, коли він написав взагалі дуже брехливий пост, який мене надзвичайно зачепив. Я йому написала смс, на яку він мені відповів: "Ето война, дєтка". Ну і мені все одразу стало зрозуміло про цю людину.

- За ті роки, що ваша мама жила з Мухарським у шлюбі, ви з ним підтримували дружні стосунки?

- Звісно. Я жила з ними, поки в університеті навчалася. У мене були з Антоном дуже хороші відносини і він хороший батько. Був… А потім все якось змінилося. Для мене це так дивно! Я не знаю, як може батько, який витрачав весь час на дітей, потім в один момент просто перестати з ними бачитись?! І те, що він розповідає, ніби йому не дозволяють з ними спілкуватися, це неправда. Він просто не хоче. Одного разу Мухарський прийшов першого вересня до дітей, сфотографувався з ними і потім виставляв ці фотографії ще декілька місяців, наче він з ними бачиться. Ну просто у людини чи брак уваги, чи ще чогось не вистачає? Я не знаю, і не можу дати відповідь на це запитання. Мені складно уявити, щоб мій чоловік, навіть якщо б ми розлучилися, перестав спілкуватися з дітьми. Ти ж не перестаєш бути батьком для них.

- До речі, на рахунок вашого чоловіка. Як він оцінює цю ситуацію?

- Намагається не втручатись, адже це справа двох дорослих людей. Він дуже давно знайомий з моєю мамою, практично з дитинства, тому, швидше б став на її сторону. Ми ж познайомились ще коли я вчилась у школі, мені було 13. І увесь час підтримували зв’язки. Наші сестри ходили разом танцювати, вони подружки з дитинства, з 6 років, тому про нашу сім’ю чоловік знає доволі багато. Не зважаючи на скандал із розлученням, ми усі, включаючи братів, сестер і маму – одна велика родина, і це неймовірно круто. Знаю точно, що так, як вчинив Мухарський, мій чоловік Ярослав ніколи б не зміг. Він би ніколи не припинив спілкуватись зі своїми синами.

- А з вашими братами та сестрами він теж тісно спілкується, можливо, це допомагає їм менше сумувати за батьком, особливо, це корисно для хлопчиків.

- Так, прекрасно спілкується і з сестрами, і з братами. До речі, мій брат Андрій, старший син Мухарського у шлюбі з мамою, обожнює чоловіка. Вони разом розважаються, мають спільні інтереси, люблять рибалити. Йому з ним дуже цікаво, тим паче, що Ярослав спілкується з ним на рівних.

- Повернімось до теми розлучення. На вашу думку, небажання Мухарського спілкуватись із рідними дітьми, попри те, що вони прагнуть цього, пов’язане виключно з його складним характером та особистими цілями, чи все ж Сніжана також має до цього відношення?

- Так просто склалося в пресі. Мама має такий характер, що не може стриматись. Наприклад, якщо вона пише – то не робить це з холодним розумом, вона викладає всі емоції, там і матюки можуть бути, і все, що завгодно. А Антон не така людина, він більше робить шкоду тишком-нишком, тобто думає одне, а пише і розповідає зовсім інше. Вважає, що завдяки цьому люди стануть на його сторону.

Я скажу точно: моя мама реально зробила все, щоб він спілкувався з дітьми, щоб він приїздив. Навіть суди, які йдуть дотепер, спровоковані Антоном. Так, це він з нею судиться аби прибрати аліменти, а не вона з ним, хоча у пресі викладається зовсім інакше. Якось написали: "Егорова - алчная с**ка". Мухарський взагалі не дає грошей на дітей, і тому він для мене не чоловік. Я рада, що вони не разом, мені шкода моїх братів і сестер, бо вони люблять тата, вони сумують за ним, але якщо людина себе так поводить… Мій брат, якому 11 років, уже все розуміє, Антон якось із ним поспілкувався і був дуже здивований, що у нього вже такий дорослий син.

- У різних ЗМІ було дуже багато суперечливої інформації, яка просто радикально різнилась між собою. Одні ставали на сторону Сніжани Єгорової, інші – проти. Зрозуміло, деякі висловлювання не зовсім правдиві. Як ви вважаєте, Антін Мухарський міг навмисне поширювати брехню, щоб звернути на себе увагу?

- Я взагалі вважаю, що це не треба було так виносити назагал. Моя мама давно вже нічого не пише, не коментує, а от коли Антон викладає якусь інформацію – він привертає купу уваги. Якщо він публікує свої пісні - це збирає 20-30 лайків у соцмережах. Коли ж він викладає пост про мою маму - це одразу збирає сотні репостів. Він сильний провокатор і "позер". Розповідає, ніби такий щирий українець, патріот, а у житті при цьому розмовляє російською виключно. Мені дивно, що з ними таке сталося.

- Я правильно зрозуміла з ваших слів, що загалом ситуація вже вийшла на фінішну пряму?

- Дуже на це сподіваюсь.

- А є ймовірність того, що раптом відбудеться якийсь неочікуваний поворот, якась "підстава"?

- Ой, та він уже стільки підстав зробив! Ви навіть не уявляєте! Та я сподіваюся, що не буде, дуже хочемо всі, щоб конфлікт був вичерпаний, суди закінчились і нарешті настав спокій.

- Мабуть, конфлікт "Мухарський-Єгорова" для вас теж став цінним уроком. Ви, як молода мама і дружина, тепер маєте зразковий приклад того, як через непорозуміння та відсутність бажання шукати компроміс можна потрапити у гучний скандал. У власній сім’ї ви як намагаєтесь вирішувати суперечки? Голосно, з емоціями, чи все ж за допомогою спокійних розмов?

- Я зовсім неконфліктна людина. Я така і в особистому житті, і в роботі. Коли мені здається, що причина суперечки не дуже важлива і я можу це пропустити, то я краще це пропущу, аніж буду вдавати зірку чи всіма силами доводити свою правоту. Конфлікти у всіх трапляються, і головне розуміти, що є щось важливіше ніж якісь там образи. Я колись теж ображалась на все, якісь такі дрібні речі, але з часом зрозуміла, що якщо ти любиш людину, ти потім будеш дуже жалкувати. Можна, звісно, показати характер, грюкнути дверима, сказати: "все, я іду від тебе". Та з часом я зрозуміла, що реально більшість сварок – це такі дрібниці, через які не треба перейматися.

- Тобто замість того, щоб сваритись, ви можете просто змовчати і забути?

- Я можу змовчати. Не було ще таких ситуацій, через які я не могла би переступити. Мені здається, що коли люди просто займаються своїми справами, то немає якихось приводів. Хоча інколи я жалкую, що не кажу про наболіле.

- У вас не виникають суперечки з матір’ю щодо вирішення сімейних питань? До прикладу, якщо мова йде про виховання дітей. Вона ж мама з дуже багатим досвідом.

- Досвід у неї є, звісно. Але я старша дитина з п’яти, ще в мене є брат від тата, від його другого шлюбу, і звісно я сиділа з усіма дітьми, я їх виховувала і у мене не було якоїсь там проблеми, що з дітьми робити - я все знала, неначе в мене їх четверо. І мама, звісно, якщо в мене були якісь проблеми, допомагала. Завжди можна зателефонувати і запитати, в неї є безліч цікавих порад. До речі, у мами є класна книжка, де описується процес виховання дітей, коли я її читала, багато чому дивувалась. І ще, я ніколи не боялась народжувати, в мене не було жодних післяпологових депресій, крім того, коли сиділа з двома дітьми вдома.

- Окрім порад, на практиці Сніжана Єгорова як молода бабуся допомагала вам доглядати за дітьми?

- Ні. У неї у самої маленькі діти - молодшому всього 6 років. Мені мама може зателефонувати і сказати: "Приїдь і посидь з дітьми". Я кажу: "Нічого, що в мене теж двоє синів?". Хоча якщо попросити, то можна і завезти в будь-яку хвилину, але все ж таки… Вона молода жінка, ну як у 42 роки стати бабусею? А у питаннях догляду за дітьми мені допомагає саме моя бабця.

- Ви хотіли хоча б частково повторити долю вашої мами і мати таку ж велику сім’ю?

- Я не проти, чесно кажучи. Я завжди хотіла, щоб у мене було троє дітей: два сини і донька. Частково "план" виконано, лишилась тільки дівчинка. Але, якщо серйозно, ми з чоловіком не планували і перших двох дітей, так просто сталося. Тому якщо подібна ситуація складеться знову - ми будемо тільки раді. Навмисно я не планую, наприклад, п’ятьох дітей, це для мене багато. Чоловік у цьому підтримує, та й головне, щоб у сім’ї був мир та спокій.

Відзначимо, раніше старша донька телеведучої Сніжани Єгорової Стася також розповідала про своє особисте життя, кар’єру та плани на майбутнє. Молода акторка поділилася власним досвідом щодо того, як поєднувати роботу та сімейне життя. Про це та інше читайте у першій частині інтерв’ю зі Стасею Ровінською на OBOZREVATEL.