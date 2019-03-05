"Мрія будь-якого чоловіка": українська секс-бомба знялася для Playboy

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася для нового номера популярного чоловічого журналу Playboy.

Про це розповіли в Facebook глянцю, анонсувавши випуск гарячого номера, на сторінках якого повернеться українська секс-бомба.

"Даша Астаф'єва – символ еротичної фотографії та мрія будь-якого чоловіка повернулася на сторінки журналу Playboy. Читайте у весняному номері від 8 березня", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Астаф'єва вже знімалася для Playboy. За найпершу обкладинку вона отримала 200 доларів. Вона зізнавалася, що чоловічий журнал змінив її життя. Зірка була знайома із засновником Playboy Х'ю Хефнером.

instagram.com/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона несподівано зізналася, що хоче піти з шоу-бізнесу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!