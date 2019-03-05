МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Мрія будь-якого чоловіка": українська секс-бомба знялася для Playboy

6.3тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася для нового номера популярного чоловічого журналу Playboy.

Про це розповіли в Facebook глянцю, анонсувавши випуск гарячого номера, на сторінках якого повернеться українська секс-бомба.

"Даша Астаф'єва – символ еротичної фотографії та мрія будь-якого чоловіка повернулася на сторінки журналу Playboy. Читайте у весняному номері від 8 березня", йдеться в повідомленні.

"Мрія будь-якого чоловіка": українська секс-бомба знялася для Playboy

Нагадаємо, що Астаф'єва вже знімалася для Playboy. За найпершу обкладинку вона отримала 200 доларів. Вона зізнавалася, що чоловічий журнал змінив її життя. Зірка була знайома із засновником Playboy Х'ю Хефнером.

"Мрія будь-якого чоловіка": українська секс-бомба знялася для Playboy

instagram.com/da_astafieva

"Мрія будь-якого чоловіка": українська секс-бомба знялася для Playboy
"Мрія будь-якого чоловіка": українська секс-бомба знялася для Playboy

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона несподівано зізналася, що хоче піти з шоу-бізнесу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Даша Астаф'єва
Теги
Playboyжурнал Playboy
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
6
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги