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''Можна і скромніше'': Нікітюк без бюстгальтера розлютила Instagram

6.8тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала неоднозначну реакцію своїх підписників відвертим фото в Instagram.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала фото нічній сорочці, на якому сміливо продемонструвала груди.

"Багіня Єгипту", - вказала Нікітюк в одному з хештегів під своїм постом.

Знімок телеведучої всього за кілька годин зібрав майже 50 тис. лайків. У коментарях розгорілися дискусії щодо фотографій подібного характеру.

"Можна і скромніше, а то не схожа на багіню", "Не знаю як богиня, а ось дівчину найдавнішої професії нагадуєте точно", "Фу, жесть", "Дурочка, якщо вирішила набиратися популярності таким чином", - вказали під знімком.

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Втім, не всі учасники дискусій поставилися до посту Нікітюк з такою суворістю: "Та ладно вам, крута Леся", "Леся, ви супер. Не звертайте уваги на коменти заздрісників", "Багіня! Фігурка вогонь!" - вказали вони під постом телеведучої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк влаштувала спекотні танці без одягу з переможницею українського Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV.

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Особа
Леся Никитюк
Тег
Instagram
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Инокенти Гаврила
Инокенти Гаврила
Носатая ты ,уж,лучше своим шнобелем глистов из (_*_) у друзей гоняй и пиво открывай!
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Батрух Василь
Батрух Василь
Дівчина може піти з села, але село ніколи не вийде з неі.
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