ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Можна і борщу похлебтати": 46-річна Корольова показала груди на росТБ

459Читати матеріал російською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, показала груди на російському "Первом канале".

Відзначимо, 31 травня Корольовій виповнюється 46 років. Напередодні дня народження артистка з'явилася на російському "Первом канале" в шоу "Вечерний Ургант". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Співачка прийшла в студію у відвертій напівпрозорій сукні, яка оголила її ноги і груди.

Новини
Напівоголена Корольова станцювала вульгарний танець: відео

Користувачі мережі бурхливо відреагували на появу Наташі в студії і її відвертий образ. Багато з них також оцінили простоту артистки.

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант"

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант"

YouTube (скріншот з відео)

Новини
"Привіт із 90-х": в мережі показали дитяче фото Корольової і Собчак
Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант"

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант"

YouTube (скріншот з відео)

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант"

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант"

YouTube (скріншот з відео)

"Проста. Не спіймала зірку. З нею і борщу похлебтати можна", – зазначили коментатори.

"Фігура – Кардашьян відпочиває, а головне все своє, на сальці", – посміялися інші.

"Можна і борщу похлебтати": 46-річна Корольова показала груди на росТБ
"Можна і борщу похлебтати": 46-річна Корольова показала груди на росТБ
"Можна і борщу похлебтати": 46-річна Корольова показала груди на росТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Корольова показала абсолютно голі груди на камеру. Знімок був зроблений під час відпочинку, на який Корольова вирушила разом із чоловіком, Сергієм Глушком (відомий як "Тарзан").

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Наташа Корольова
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, ну вы на неё смотрите вроде как на своё, но очень дорогое польское сало ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-