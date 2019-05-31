"Можна і борщу похлебтати": 46-річна Корольова показала груди на росТБ

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, показала груди на російському "Первом канале".

Відзначимо, 31 травня Корольовій виповнюється 46 років. Напередодні дня народження артистка з'явилася на російському "Первом канале" в шоу "Вечерний Ургант". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Співачка прийшла в студію у відвертій напівпрозорій сукні, яка оголила її ноги і груди.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на появу Наташі в студії і її відвертий образ. Багато з них також оцінили простоту артистки.

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант" YouTube (скріншот з відео)

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант" YouTube (скріншот з відео)

Наташа Корольова в шоу "Вечірній Ургант" YouTube (скріншот з відео)

"Проста. Не спіймала зірку. З нею і борщу похлебтати можна", – зазначили коментатори.

"Фігура – Кардашьян відпочиває, а головне все своє, на сальці", – посміялися інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Корольова показала абсолютно голі груди на камеру. Знімок був зроблений під час відпочинку, на який Корольова вирушила разом із чоловіком, Сергієм Глушком (відомий як "Тарзан").

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