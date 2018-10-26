Може затьмарити Imagine Dragons: MONATIK б'є рекорди концертом на "Олімпійському"

Організатори шоу популярного співака MONATIK "Love it РИТМ", яке відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський" в Києві, компанія VIRUS Music і Concert.ua повідомили про десятитисячний проданий квиток на концерт.

Таким чином шоу може затьмарити за кількістю глядачів гучний виступ знаменитих американців Imagine Dragons, що відбувся 31 серпня на головному стадіоні країни. Також стали відомі деякі деталі підготовки масштабного концерту. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба артиста.

"НСК "Олімпійський" - один з найбільших стадіонів Європи. І для нас, і для команди мультиартиста шоу тут - це виклик. Із задоволенням ділюся приємною новиною: 25 жовтня ми переступили за 10 000 проданих квитків. Аналізуючи тренди продажів, відвідуваність сторінок події на Concert.ua, відгуки на рекламні оголошення, динаміку інтересу до артиста в пошукових системах, на YouTube і в соціальних мережах, зіставляючи показники з іншими подіями, бачимо: 1 червня глядачі стануть частиною дуже масштабного дійства із заповнюваністю на рівні, наближеному до концерту Imagine Dragons. Це наслідок сукупності декількох чинників: неймовірної популярності MONATIK, успіху його нових пісень, рекламної кампанії, націленої на різні сегменти аудиторії з відповідними їм повідомленнями, лояльної цінової політики", - зазначив маркетинг-директор Concert.ua Дмитро Чинь.

Географія покупців охоплює як Україну, так і ближнє зарубіжжя. Друге місце після Києва (58%) серед украънських міст ділять Одеса і Дніпро, далі з невеликим відривом йдуть Львів, Луцьк і Харків. Всього в списку - більше 50 населених пунктів. Це говорить про національний статус концерту.

Як розповів Дмитро Чинь, концертне шоу планують відвідувати сім'ями, а також великими компаніями:

"Ще одна відмінна характеристика проекту - середня кількість квитків в замовленні. Для звичайних концертів це 1,95 (тобто в основному ходять парами). У той же час на стадіонне шоу MONATIK беруть в середньому 2,42 квитка (ця статистика виключає корпоративні замовлення компаній). Його творчість люблять і діти. Так що, це ще й сімейне шоу".

Відзначимо, вартість перших квитків починалася всього від 399 грн. Зараз в секторах є вибір місць по 499 грн, а квитки в другу фан-зону обійдуться в 549 грн. Бізнес-сектори (навпроти сцени, з м'якими кріслами) також користуються популярністю. Квитки тут від 1 249 до 2499 грн. Таким чином представлений вибір для глядачів з різними фінансовими можливостями і вимогами.

"Хочу звернути увагу на те, що в міру наближення події квитки дорожчають. Це нормальна світова практика. Наступна переоцінка частини категорій відбудеться 1 листопада", - підкреслив Дмитро Чинь.

Вибрати квитки можна тут.

Організатори також попередили шанувальників Монатика: "не купуйте квитки з рук або на невідомих сайтах з невеликим асортиментом. Це ризик залишитися і без грошей, і без вражень".

Нагадаємо, що минуле шоу мультиартиста MONATIK - Vitamin D зібрало аншлаг у столичному Палаці спорту в жовтні 2017 року і було удостоєний премії YUNA, як краще концертне шоу року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, запис концерту транслювався телеканалом "1+1" в новорічну ніч, за що був удостоєний Національною премією "Телетріумф", в якій обійшов навіть трансляцію Національного відбору "Євробачення". На YouTube кількість переглядів шоу перевищила 1,2 млн.