''Мордою в салат'': Скрипка відверто розповів про ''п'яні'' корпоративи у Москві

Найдивніші корпоративи українському гурту ВВ та його солісту Олегу Скрипці траплялися в Москві.

Про це музикант розповів у інтерв'ю YouTube-проекту "Слава+". Відео публікує канал "Люкс ФМ".

"Там такі масштабні були події... Приходиш — там виступає декілька десятків артистів: Земфіра, "Мумий Тролль", "Руки вверх" і хто завгодно, і ти там як полуничка на торті. А в залі — як Куликове поле. Троє людей, мордою в салат, п'яні, немає для кого грати", — згадав Скрипка.

"Просто п'ятеро п'яних людей сплять, один якийсь хлопець під сценою рубиться і ти для нього граєш", — додав співак.

Як писав раніше OBOZREVATEL, український телеведучий Сергій Притула у своєму інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну розповів, чому посварився з колегою Ольгою Фреймут. За словами ведучого, між ними "пробігла кішка".

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