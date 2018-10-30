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Monatik став амбассадором популярного бренду

1.2тЧитати матеріал російською

Український поп-співак Monatik поділився з шанувальниками радісною звісткою: артист став бренд-амбасадор популярної марки напоїв Coca-Cola.

Як зазначив хітмейкер на особистій сторінці в Instagram, він давно мріяв попрацювати з брендом.

"Як же я давно мріяв з нею попрацювати. Це відбувається! Свято до нас приходить!" - прокоментував спільний банер артист.

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"Він - найкращий співак країни, автор найбільш танцювальних треків, мультіартіст, який збирає НСК "Олімпійський". Вона - улюблена мільйонами, смачна, стильна. Вона вміє здивувати. Тому, їх зустріч була питанням часу. Ми представляємо вам зірковий тандем майбутнього року: MONATIK & Coca-Cola з унікальним проектом, який занурить вас в атмосферу новорічних чарів. На вас чекає справжня технологічна магія. Те, що заденсить ноги і дійсно здивує", - відзначили в прес-службі Monatik'а.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Monatik розповів про свою дивну пристрасть.

Особи
MonatikMONATIK
Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіInstagram
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