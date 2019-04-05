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MONATIK їде з гастролями в Америку: розклад концертів

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Популярний мультіартіст MONATIK розширює географію свого світового турне і вже восени цього року дасть відразу дев'ять сольних концертів в США і Канаді. Серед міст, де шанувальники чекають MONATIK: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сіетл, Монреаль, Торонто, Майамі, Атланта, Чикаго і Нью-Йорк.

Після торішнього турне по Америці концертні майданчики, в яких виступить MONATIK стали ще більше, а кількість міст збільшилася. З графіком виступів MONATIK можна ознайомитися на його офіційному сайті, де щодня оновлюється інформація про гастролі артиста.

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MONATIK їде з гастролями в Америку: розклад концертів

В рамках світового турне MONATIK відвідає більше, ніж 20 країн. Сольні виступи самого прогресивного артиста України вже побачили жителі Швеції, Данії та Польщі. На черзі: Німеччина, Швейцарія, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, Казахстан, Україна і багато інших країн.

Нагадаємо також, що центральною точкою світового турне стане Stadium Show "Love It Ритм", яке відбудеться 1 червня 2019 року в Києві на НСК "Олімпійський".

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Особа
Monatik
Місце
Україна
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