MONATIK і Саша Корбан запрошують дітей проілюструвати "Love It ритм"

Мультиартіст MONATIK і мураліст Саша Корбан запрошують дітей взяти участь в арт-проекті і показати своє бачення ритму, за підсумками якого в Києві буде створено арт-об'єкт - масштабний малюнок.

Автори проекту пропонують юним талантам надсилати свої ілюстрації, як вони бачать і відчувають ритм, на електронну адресу art@monatik.com.

"Кожного разу під час гастролей я намагаюся відвідувати музеї сучасного мистецтва. І мене завжди неймовірно вражав момент, коли маленькі діти сидять в музеях і перемальовують картини, наповнюються прекрасним. Я так мріяв створити щось, щоб діти самі захотіли ближче познайомитися з мистецтвом. І коли напередодні концерту і випуску альбому в особисті повідомлення почала приходити велика кількість малюнків "Love It Ритм", виникла ідея.

Більш того, наш концерт відбудеться саме 1 червня в День захисту дітей. Тут у мене пазл і склався - запропонувати самому молодому поколінню проілюструвати своє бачення "Love It Ритм". Адже хто, як не вони, в своїй безпосередності, щирості і чистоті, бачать все по своєму в своєму світі, - коментує проект MONATIK.

"Тоді у мене виникло питання, до кого звернутися з стріт-арт художників, адже в Україні їх велика кількість, відомих на весь світ. Крім професійного підходу до справи для мене був важливий душевний момент, адже проект неповторний, неординарний і, в хорошому розумінні , специфічний (а робота з дітьми саме така). Так я зв'язався з Сашком Корбаном з пропозицією про створення абсолютно нового для нас арт-проекту. Його роботи окриляють, мотивують мріяти. і спільно з дітьми ми створимо арт-об'єкт, зроблений з любов'ю і ритмом", - додав MONATIK.

"Я вірю, що кожна дитина – талановита, потрібно лише зуміти вчасно розкрити індивідуальний дар, допомогти, підштовхнути, направити в потрібне русло творчу енергію. Мені дуже подобається малювати разом з дітьми, і я часто сам багато чому у них вчуся. Я знаю, що Діма MONATIK, як неймовірний артист, надихає дітей, вміє вести за собою, мотивувати, і вже є багато доказів того. Тому в нашій творчій колаборації, думаю, народиться щось дуже круте! ", – ділитися своїми думками про проект Саша Корбан.

Умови конкурсу:

- до участі запрошуються діти віком від 6 до 12 років;

- кожен учасник може надіслати не більше 3 малюнків;

- обмежень за матеріалами і техніками виконання робіт немає;

- надсилайте свої ілюстрації на тему ритму (фото робіт в форматі .jpg отдельними файлами) на електронну адресу: art@monatik.com ;

- в тілі листа напишіть наступну інформацію: ПІБ, дата народження, адреса проживання, номер телефону батьків, назву і опис / концепція до кожної роботи (за бажанням);

- чекаємо на ваші малюнки до 7 квітня 2019 року включно.

Десять творців найцікавіших ілюстрацій буде оголошено 11 квітня на офіційній сторінці і запросимо до Києва для створення масштабного арт-об'єкта спільно з MONATIK і Сашею Корбаном. Ця робота стане невід'ємною частиною візуалізації третього сольного альбому мультиартиста.

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