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Молоді та "зелені": в мережі показали весільні фото Зеленського

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У мережі показали раритетні весільні фото шоумена, засновника студії "Квартал 95" і кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Новоспечений політик вважає за краще не виставляти на показ сімейне життя і практично не коментує особисті відносини. Відомо, що Зеленський живе в щасливому шлюбі вже 16 років. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як же виглядали Олена і Володимир Зеленський в день свого весілля.

Відзначимо, Зеленський і його дружина Олена (в дівоцтві Кияшко) одружилися в 2003 році. До цього пара вісім років зустрічалася, але Зеленський не наважувався на такий важливий крок – шлюб і нібито боявся появи дітей на світ після весілля.

Весілля Володимира Зеленського

Весілля Володимира Зеленського

МК.Ru

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Володимир і Олена познайомилися ще в шкільні роки – молоді люди вчилися в паралельних класах, але тоді не спілкувалися. Тільки після того, як закінчили школу і вступили до різних інститутів, вони випадково зустрілися біля кінотеатру. З тих пір Володимир і Олена нерозлучні.

Весілля Володимира Зеленського

Весілля Володимира Зеленського

МК.Ru

Зараз знаменита пара виховує двох дітей: дочку Олександру та сина Кирила.

Раніше OBOZREVATEL вивчав активність Instagram-сторінки кандидата в президенти Володимира Зеленського, і звернув увагу на його зміни в зовнішності за останні роки.

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Теги
95 КварталВыборы 2019
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