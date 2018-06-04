Мокли заради секс-символа: Олег Винник дав наймасштабніший концерт в своїй кар'єрі

Співак року за версією премії "Золота жар-птиця" Олег Винник виступив на стадіоні "Арена Львів", зібравши близько 20 тис. глядачів.

Виконавцю і глядачам фан-зони навіть не завадив проливний дощ. Під бурхливі овації публіки артист 4 рази виходив на біс.

Заради шоу співак привіз з собою десять фур зі світловою і звуковою апаратурою, а також величезними світлодіодними екранами, що заповнюють всю площу сцени. Кожна пісня супроводжувалася відео і світловими ефектами. Над створенням видовищної програми працювали кілька десятків людей.

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Нагадаємо, Всеукраїнський тур Олега Винника "Ти в курсі" включає більше десяти стадіонів країни. Наступні стадіонні концерти артиста відбудуться у Вінниці, Полтаві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Білій Церкві, Одесі, Кропивницького, Сумах, Рівному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернігові в зв'язку з обмеженою кількістю місць на майданчику сотні жителів міста були змушені слухати композиції Олега Винника під стінами Літнього театру. А під час виконання останніх пісень охорона не змогла стримати натиск і люди буквально "прорвалися" в зал.